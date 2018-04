Babiš po schůzce se Zemanem změnil svůj postoj k útoku v Sýrii

„Bylo by lepší, kdyby došlo k tomu útoku se souhlasem Rady bezpečnosti OSN," řekl v neděli Babiš.

Ještě včera však označil útok proti syrskému režimu za nevyhnutelný.

Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14. dubna 2018

„Problém je asi v tom, že naši dva ministři soupeřili v prohlášení, pořádali konference," okomentoval Babiš výroky ministra zahraničí Stropnického a ministryně obrany Šlechtové.

„Jen konstatuji, že to nebylo jednotné stanovisko vlády, ale víceméně to respektuji, i když říkám, že to neřeší situaci lidí, kteří tam žijí," poukázal Babiš.

Dříve v sobotu ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický útok spojenců v Sýrii podpořil. „Kdyby mezinárodní společenství čekalo v Sýrii na mandát Rady bezpečnosti OSN, bylo by pasivním přihlížejícím až spolupachatelem chemických útoků," cituje Český rozhlas Stropnického. „Nepochybně budeme v dalších dnech a hodinách vystaveni mohutné dezinformační kampani," dodal.

Podobně se vyjádřila i ministryně obrany Karla Šlechtová. Podle ní útok byl odvetou za použití chemických zbraní. „USA, Velká Británie a Francie daly jasně najevo, že nelze nijak tolerovat použití chemických zbrani," napsala Šlechtová v sobotu na svůj Twitter.