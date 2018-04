ANS: Česko zatahují do vojenské konfrontace s Ruskem

„My si myslíme, že Českou republiku systematicky zatahují do vojenského konfliktu s Ruskem, což může pro nás všechny špatně skončit," řekla v rozhovoru se Sputnikem předsedkyně ANS Vladimíra Vítová.

Vítová: ANS vyjadřuje hluboké rozhořčení nad tím, že USA, Francie, Velká Británie a další členové nové „koalice ochotných", kam bohužel patří i vládou podporovaná účast ČR, osočují a vojensky ohrožují — způsobem známým z dob nejhlubšího kolonializmu — Syrskou arabskou republiku a Ruskou federaci. Tedy ty státy, které proti mezinárodnímu terorizmu na území Sýrie bojují.

Rozhodně protestujeme proti západní parodii na tzv. boj s terorizmem, který není nic jiného než „legitimací" pro vojenské intervence za účelem změny pro Západ nepohodlných režimů po celém světě a pro odbourávání skutečných demokratických práv a svobod. ANS zásadně odmítá snahy české vlády, senátorů a poslanců PS PČR a parlamentních politických stran — stát se součástí protiruského vojenského tažení. Pouze jediný ústavní činitel — prezident republiky Miloš Zeman — se od těchto snah distancoval. Kauza Skripal a obvinění Syrské arabské armády z použití chemických látek v Dúmě (východní Ghúta) ze strany tzv. atlantického společenství, raketový úder, který v sobotu nad ránem v Sýrii provedly mezinárodní síly v čele se Spojenými státy, zcela jasně prokazují agresívně-válečnický charakter těchto států. Pozorujeme koordinované válečné šílenství na základě uměle vykonstruovaných obvinění a průhledných, neustále se opakujících lží. Jedná se o cílenou kampaň proti uměle konstruovanému nepříteli. Spojené státy České republice poděkovaly za vyjádření podpory po náletu v Sýrii, kterým USA, Francie a Velká Británie takzvaně trestaly použití chemických zbraní.

Ministr Martin Stropnický o záležitosti telefonoval s úřadujícím ministrem zahraničí USA Johnem Sullivanem, který také ocenil, že ČR má v Damašku ambasádu, která zastupuje i americké zájmy. Obyvatelé České republiky tak jsou nedobrovolně zatahováni do vojenské konfrontace s Ruskem, protože cílem útoku na Sýrii byl samozřejmě i útok na Ruskou federaci. Rusko však na oficiální pozvání Asadovy vlády skutečně (a úspěšně!) bojuje proti teroristům na syrském území. Jsme si dobře vědomi toho, proč Rusko na akci vojensky nereagovalo — odveta by mohla znamenat válku, mimo jiné i s Českou republikou. Jednoznačně odmítáme být zatahováni do těchto prolhaných válečnických „her". Český národ to opravdu nepotřebuje!

