Gamerský triumf: jak se dá naučit celý svět dějinám středověkého Česka

Děj se odehrává na začátku 15. století. V centru je příběh mladého syna kováře Henryho, který se snaží pomstít vrahům svých rodičů, a najednou je zatažený do spiknutí, jehož cílem bude návrat králce Václava IV. na trůn. O hře, hlavních obtížích v průběhu vývoje a tom, jestli vytváření počítačové hry v Česku jednoduché, v rozhovoru pro Sputnik promluvil marketingový manažer studia Jiří Rýdl.

První otázka, kterou vám chceme položit, je samozřejmě věnována času — proč se příběh odehrává v roce 1403? Proč jste ze všech historických období v dějinách Česka vybrali právě toto?

Jiří Rýdl: To byl nápad Daniela Vávry, kreativního ředitele Warhorse, který se o českou historii vždycky zajímal. Těch zajímavých období v historii najdeme víc, ale doba předhusitská je natolik zásadní a zajímavá pro vlastně celou tehdejší Evropu, že jsme se vrhli na toto téma.

Plánujete rozvíjet sérii a chcete se obrátit na další období a historické osoby?

Nápadů máme spoustu a chceme rozvíjet příběh Henryho, ale jakým konkrétním směrem se vydáme, to je ještě ve hvězdách. V tuto chvíli jsme hlavně pomáhali řešit technické obtíže některých hráčů, tomu se bohužel s tak rozsáhlou hrou nelze vyhnout. V tuto chvíli jsme už naštěstí všechny zásadní bugy opravili a nedávno jsme přidali také nový obsah — HD textury nebo nové vlasy a vousy, který jsme nabídli zdarma.

© Foto: Warhorse Studios Záběr z počítačové hry Kingdom Come: Deliverance

Jaký je hlavní cíl ve hře? Máte za úkol přilákat pozornost mládeže k dějinám Česka?

Hlavní cíl je získat zpátky meč, na kterém pracoval otec Henryho. Ale teď vážně — Kingdom Come: Deliverance je především hra a jako taková by měla poskytovat zábavu. Ponaučení se snažíme hráčům podávat po troškách. Kdo chce, může obdivovat plně funkční větrný mlýn nebo listovat velmi rozsáhlým kodexem, který doplňují středověké iluminace, nebo se dokonce vydat na prohlídku reálného Sázavského kláštera, ale náš cíl je zaujmout příběhem a krásnou krajinou.

Na jaké obtíže jste narazili v průběhu vývoje hry?

Asi na všechny! Nejdřív nás odmítali vydavatelé, pak se naštěstí povedlo získat podporu přímo od hráčů na Kickstarteru, ale zase jsme museli shánět lidi a nové kanceláře. Museli jsme několikrát odložit datum vydání, protože některé úkoly nám zabrali víc času, než jsme si mysleli, a to je samozřejmě vždycky nepříjemné. Pro nás to bylo o to horší, že hráči se na hru těšili už od Kickstarteru.

Čím se hra Kingdom Come: Deliverance liší od ostatních her s historickými příběhy? Zřekli jste se magie a draků — proč? Čím si především má vaše hra podmanit hráče?

Tak především tady žádná hra s opravdu historickým příběhem neexistuje. Většina RPG se zaměřuje na fantasy, případně scifi, takže pokud si chcete vyzkoušet středověk, musíte sáhnout po strategii. A strategie jsou obvykle o zajišťování zdrojů a dobývání území, nikoliv o příběhu jednoho člověka, do jehož osudu zasáhne válka.

© Foto: Warhorse Studios Záběr z počítačové hry Kingdom Come: Deliverance

Na svém Twitteru Daniel Vávra napsal, že na Masarykově univerzitě se chystají učit dějiny středověku podle hry Kingdom Come Deliverance. Jak jste reagovali na tuto zprávu?

Není to tak, že by podle Kingdom Come přímo učili, ale spíš je to zajímavá možnost, jak výuku historie něčím obohatit. Jak jsem říkal, hra musí být především zábavná, takže některé věci nejsou realistické prostě proto, aby to nebyla nuda. Třeba den je významně delší než noc, na druhou stranu třeba noční obloha realistická je, a můžete se podle ní klidně navigovat. Některé budovy a zejména vchody jsou vyšší než v realitě prostě proto, aby se tam počítačová postava vešla a nemuseli jste se pokaždé shýbat. Řadu věcí ale stejně můžeme jenom hádat, možná je nemáme potvrzené, ale nejsou ani vyvrácené a písemných zdrojů z 15. století je pochopitelně nedostatek.

Je lehké se zabývat vývojem počítačových her v Česku? Jsou tady komfortní podmínky, existuje velká konkurence?

Možná to je dokonce lehčí než v jiných zemích. Přestože si stěžujeme na nedostatek lidí, v porovnání se zbytkem světa tu máme řadu technicky vzdělaných nadšenců, kteří chtějí pracovat v herním průmyslu. Řada světově úspěšných her jako Mafia, American Truck Simulator, DayZ nebo Samorost vznikla v Česku, a to nebude náhoda.