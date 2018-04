Expert: Češi a Češky si pořád ještě žijí poměrně svobodně, kašlou na politickou korektnost

Feministické šílenství míří do Česka, ptají se alternativní weby? Zdá se, že západní pokrokové trendy se konečně dostaly i do České republiky. V Praze totiž vzniká taxislužba, která bude zaměstnávat pouze ženy. Muži za volant nesmí.

Navíc České dráhy zavedly kupé vyhrazené pouze pro ženy. Mají do nich přístup pouze a jen ženy, muži a kluci musí jinam. Dle názoru našeho národního dopravce některým ženám prý není příjemné sedět v uzavřeném prostoru s muži.

Jedná se jenom o mediální provokace? Kdo za tímto trendem stoji a jakých cílů se snaží dosáhnout? Zeptali jsme se sociologa a výkonného ředitele České společnosti pro civilizační studia Petra Hampla.

Přednedávnem se objevily zprávy o speciálních kupé ve vlacích určené pouze ženám a o první taxislužbě pouze pro ženy. Některá média už začala mluvit o „feministickém šílenství" v České republice. Souhlasíte s tím? Nemyslíte si, že tento problém je mediálně uměle vyprovokován?

Jestli někdo zřídí taxislužbu jenom pro ženy a bude o takovou službu zájem, proč tomu bránit? Konec konců už roky fungují čistě ženská fitcentra a nikomu to nevadí. Když se to děje za státní peníze v Českých drahách, je to už poněkud na pováženou, ale nemůžeme to označovat za nějaký dramatický problém.

Nicméně o feministickém šílenství se hovoří oprávněně. Jde o to, že extrémisté obsazují klíčová místa ve státní správě, na pedagogických fakultách, na ministerstvech atd. Zavádí cenzuru, přepisují učebnice a realizují programy s cílem zabránit lidem žít normálním klidným životem, plodit děti a starat se o ně. A protože potřebují vykazovat činnost, aby mohli požadovat vyšší rozpočet, šikanování běžných občanů a firem se neustále stupňuje.

Navíc se jim podařilo prakticky zlikvidovat svobodnou diskuzi, takže o skutečných problémech je zakázáno mluvit. Víte třeba o tom, že ze vzdělávacího systému jsou vytlačovány tisíce talentovaných chytrých kluků s výbornými znalostmi a výkonnými mozky? Ti kluci by mohli studovat vysoké školy a jednou dělat úžasnou práci. Jenže často nedosáhnou ani maturity, protože způsob vyučování a hodnocení je šit na míru holčičkám. To je nesmírně vážný problém, ale neřeší se, protože se o něm nesmí mluvit. V důsledku feministického šílenství.

Existuje názor, že moderní feministické hnutí není zaměřeno na řešení konkrétních problémů, jako je rovnost platu, domácí násilí a tak dále, ale budování nové společnosti prostřednictvím propagandy genderové teorie. Podle kterých boj za rovnost již není součást genderové diskuze, ale jde už o zrušení rozdílu mezi pohlavím vůbec. Souhlasíte s tímto názorem?

Moderní feministické hnutí není zaměřeno na řešení konkrétních problémů, protože žádné konkrétní problémy v této oblasti neexistují. Domácí násilí je záležitost policie. Rozdíly v platech ve skutečnosti neexistují. V ukazatelích, které se dají měřit, jako např. získání univerzitního vzdělání nebo pád do bezdomovectví, jsou na tom ženy výrazně lépe než muži.

Když neexistují skutečné problémy, nezbývá než vymýšlet si stále absurdnější problémy a agendy. Nebo snad čekáte, že feministické aktivistky půjdou pracovat do supermarketu? Jde jenom o čerpání grantů a umělé vytváření pracovních míst. Celý ten slavný feminismus je docela obyčejná rozkrádačka. O nic jiného nejde.

Podle indexu genderové nerovnosti WEF ČR obsadila 77. místo a zaostává za Polskem, Ruskem, Kazachstánem a Ukrajinou. Čím se to dá vysvětlit? Historické rysy české společnosti nebo něco jiného?

Dá se to vysvětlit tak, že Češi a Češky si pořád ještě žijí poměrně svobodně, kašlou na politickou korektnost a je jim úplně jedno, co o nich říká nějaký nesmyslný byrokratický index. Kéž by to vydrželo.

Existuje názor, že se mainstreamový feminismus snaží ignorovat problém porušování práv žen v muslimských zemích a všechny jejich aktivity jsou zaměřeny na bílého heterosexuálního muže. Podle vás je to tak?

Jak už jsem řekl, mainstreamový feminismus je od samého začátku čistá rozkrádačka. Ti aktivisté dělají to, na co jsou vypisovány granty. A protože arabské země nevypisují granty na likvidaci vlastní kultury a rasy, zatímco západoevropské vlády to dělají, mainstreamový feminismus se chová odpovídajícím způsobem. Pokud budou vypsány jiné granty , změní názor během minuty. Nic hlubšího v tom nehledejme.

Skandál #meetoo se v Česku moc nerozšířil, což zklamalo místní feministické hnutí. Proč podle vás feministické hnutí v Evropě není tak agresivní jako v USA?

Těch faktorů je celá řada, ale já připomenu jeden, o kterém se málo mluví. České ženy jsou většinou atraktivní a sebevědomé. Jak jsme přitom prokázali s profesorem Matějů analýzou velkých vzorců populace, k feminismu inklinují spíše zakomplexované ženy, které si připadají ošklivé. Dalším faktorem podporujícím rozvoj feminismu je nízké IQ.

Když se podíváte na průměrnou Američanku a na průměrnou Češku, a když s nimi chvíli mluvíte, je vám okamžitě jasné, proč se v zámoří feminismu daří a u nás nikoliv.

