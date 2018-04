„Zde na Jaltě musíme přemýšlet a vytvářet klidné a mimořádné prostředky pro překonání krize. Pro všechny, kdo sem přijíždí z EU, je hlavní, aby Evropa přestala být nakloněna USA, jak tomu je po celou," řekl Čarnogurský během Jaltského mezinárodního ekonomického fóra.

© Sputnik / Alexandr Polegenko Fórum Jalta: Beze změn v ekonomice se Rusko vystavuje velkému riziku

Výsledky referenda 2014 považuje za legitimní. Při chození po městě a při pohledu na lidi je jasné, že lidé jsou spokojení se situací. Hlavně když vidí to, co se děje na Ukrajině, myslí si.

„V evropské historii vždy vítězila chytrost nad silou. Existuje pro to mnoho příkladů. (…) V tomto smyslu jsme došli k tomu, aby Státní duma Ruska a Krym vytvořily ruskou státní zahraniční obchodní korporaci, která bude zaregistrována na Krymu a aby přes ni mohlo docházet k obchodování s USA se zbožím, na kterém mají zájem, hlavně s titanem a dalšími vzácnými kovy. Všechno, co je velmi potřebné pro americké společnosti," prohlásil Čarnogurský během Jaltského mezinárodního ekonomického fóra.

Druhým krokem by mohlo být to, že přes novou krymskou společnost budou obchodovat s potravinami se západem. To by otevřelo dveře pro obchod v obou směrech, věří bývalý slovenský premiér.

To by, podle jeho slov, uvolnilo ruce lidem, kteří jsou unaveni ze sankcí.

„Pro řešení současné krize jsou nezbytné nestandardní kroky," dodal.