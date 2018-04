Zeman na sjezdu KSČM: Nepromarněte příležitost

Miloš Zeman vystoupil dnes v dopoledních hodinách na sjezdu KSČM v Nymburku. Delegáty oslovil „soudruzi a soudružky", za což sklidil potlesk. Jednalo se o historicky první vystoupení prezidenta země po roce 1989 na sjezdu komunistů a odehrávalo se na pozadí potíží se sestavením vlády.

“Vážení soudruzi,” zdraví prezident Miloš Zeman sjezd KSČM.

Je duben 2018. Skoro 30 let od revoluce. pic.twitter.com/vdnixEDUsk — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) 21. dubna 2018

Soudružky a soudruzi, ať jde svět nalevo

© AP Photo / Petr David Josek Komunisté ve vládě Andreje Babiše?

Prezident Zeman přednesl svůj exkurz do historie a vyjádřil přesvědčení, že komunisté mohou více než kdykoliv předtím promluvit do složení nové vlády, a měly by proto spolupracovat s ANO

„Nyní se opět rýsuje s neopominutelnou účastí KSČM i ČSSD účast levice jako celku na řízení věcí veřejných a na tvorbě. Prosím nepromarněte tuto příležitost. Neklaďte si ani přemrštěné podmínky. Budete mít dost času, možná čtyři roky, je aplikovat v České republice," vyzval delegáty prezident.

Dále popřál zúčastněným, aby ve světě převládl levicový trend. „Soudružky a soudruzi, chtěl bych nám všem popřát, aby svět opravdu šel nalevo," prohlásil Zeman.

Vítězný únor byl prohraný únor

Prezident se označil za stoupence socialismu, ale připomněl však i krvavou minulost strany. Vytvoření monopolu moci jedné strany přivedl k degeneraci.

„To, čemu říkáte vítězný únor, byl ve skutečnosti prohraný únor, protože vytvořil monopol moci. Ten vede k degeneraci, odstraňuje přirozenou soutěž, nevytváří tlak na inovace a zdokonalování a vede k jakobínskému teroru," odkázal Zeman na únor 1948.

Komunisté by měli být schopni sebereflexe a jednoznačně pojmenovat zločiny své strany: „To nebyly deformace. Přestaňme si lhát do kapsy, to nebyly ani chyby. To byly zločiny."

Sál je plný komunistů. Miloš Zeman hovoří o justičních vraždách po “prohraném únoru 48”. Jmenuje některé oběti komunistů. V sále je ticho. — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) 21. dubna 2018

„Nenechte se manipulovat těmi, kdo provádějí často povrchní a nenávistné analýzy minulosti. Udělejte si tuto analýzu sami," prohlásil Zeman a vyzval k pokání.

„Nezapomeňte, že pokání očišťuje, že je předstupněm odpuštění a také předstupněm k normálnímu životu," sdělil.

Zeman: Unor 48 byl prohrany zlocinnou praxi 👍 — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 21. dubna 2018

Zemanova vyzva k pokani za minulost — tohle vyvola vskutku ruzne reakce — u kandidujicich soudruhu jsem na ni zvedav — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 21. dubna 2018

© AFP 2018 / Michal Cizek Znovuzrození fénixe: Co potřebuj čeští komunisté, aby si vrátili popularitu. Názor

Rudá lůza.Putinovy děvky.Křičí demonstranti na delegáty sjezdu KSČM. Někteří pokuřují dál,jiní odchzázejí debatovat. pic.twitter.com/cKXxUljDCn — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) 21. dubna 2018

Lidé přicházejí na demostraci před Obecní dům v Nymburku, kde na sjezdu KSČM vystoupí i prezident Zeman. Mají hesla "ČESKO NENÍ RUSKO, ČESKO JE EU" či "Chraňte Česko před ruským švábem"… pic.twitter.com/2fTqjSY3fr — Josef Kopecký (@PepaKopecky) 21. dubna 2018

Zeman vystoupil před asi 300 delegáty na sjezdu v Nymburku, který má zvolit nové vedení komunistické strany. Před obecním domem, kde sjezd probíhal, demonstrovalo asi 200 protestujících. Když Zeman odjížděl, lidé křičeli „ostuda". Na sjezdu Zeman upozornil, že je povinností prezidenta setkat se s každou parlamentní stranou, která ho pozve, vyslechnout ji a říct své vlastí názory.