Senátor Doubrava: Je českou povinností najít cestu zpět k Rusku

Pane Doubravo, vystupoval jste na nějakém panelu jako expert?

Ne, přijel jsem se jen zúčastnit. Jednak proto, že tuhle zemi mám nesmírně rád už od svých dětských let, a v rámci své senátní práce považuji za povinnost pomáhat, kde se dá. Zde doufám, že najdu nějaký podnět, kde bych mohl pomoci, jak našim podnikatelům, tak i této nádherné zemi.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Jaltské fórum: Rusko má pro tvorbu své ekonomiky výborný lidský kapitál

Mým cílem bylo setkat se s lidmi, porozhlédnout se a pohovořit.

Fórum se zaobíralo širokým spektrem témat. Byla nějaká konkrétní část, na níž jste se konkrétně zaměřoval?

Mezinárodní vztahy mezi Českem a Ruskem a ekonomická spolupráce. Já myslím, že už je nejvyšší čas, abychom přestali s takovým tím strašením Ruskem. Rusko není ta země, která by chtěla někde rozpoutávat nějaký vážný konflikt, který je vlastní Americe. Když si vezmete ten seznam zemí, které Američané rozvrátili po skončení 2. světové války, tak je to hrozný počet. A nehledě na to, jak Rusko obklopují americké základny, tak agresorem zůstává pořád Rusko. Myslím, že je nejvyšší čas, aby toto skončilo.

Myslím si ještě, že Američané to rozdmýchávají zcela úmyslně, viz sankce a podobné, protože ty oslabují Evropu, což je jejich cílem. Oni se nerozpakují tady (v Rusku) investovat, podobně jako i Německo se nerozpakuje zde investovat, ale nás krotí a nás omezují nějakými přiblblými sankcemi, a to si myslím, že je nejvyšší čas, aby skončilo.

Sankce tedy nepovažujete za férové?

Jsou vysloveně diskriminační vůči Evropě, protože Amerika ví, že od té doby, co již nemůže asijské země vysávat tak, jak je vysávala, tak mají problémy s ekonomikou, nehledě na to, že se to snaží různými způsoby zakrýt. A nyní se tady objeví fenomén Evropské unie, ze které nejsem nadšen, ale hospodářsky funguje, a to té Americe vadí a z toho důvodu i rozdmýchala i onu šílenou migraci do Evropy. Ví totiž, že Evropa nemůže takové množství migrantů vydržet.

Je nějaký konkrétní plán či recept, který jste sebou přivezl, který by se dal použít pro překonání stávající situace?

Já tady především nejsem z pověření senátu, já jsem tady jako Doubrava. Plán — v první řadě se musí hovořit a diskutovat, během toho se k tomu plánu dostaneme. Jsem příliš malým na to, abych mohl vytvářet nějaké plány. Myslím si ale, že ona averze k sankcím dnes nabývá na síle a že to v dohledné době přestane.

Je v silách České republiky, aby zprostředkovala dialog, jimž by bylo možné pomoci i nám i Rusku ve věci sankcí, překonání nevraživosti či onoho politického a mediálního osočování?

© Sputnik / Vladimir Sergeev Média: Evropa vyzývá USA, aby oslabily sankce proti Rusku

Pokud se pan Babiš vyhne takovým excesům, jako byla jeho první reakce na útoky v Sýrii a nalezne odvahu k tomu, aby si to konečně začal uvědomovat a začal tak vystupovat, tak si myslím, že můžeme sehrát důležitou roli ve sbližování názorů. Podívejte se, s kým jiným bychom měli mít blízké vztahy? A když pominu slovanství, tak už jen ty tisíce mrtvých sovětských vojáků, jež zemřely za naše osvobození, musí dávat povinnost k tomu, abychom k sobě tu cestu zpátky našli. Já vím, je tady ten nešťastný 68. rok. Podívejte se ale na to, jak nám za války Němci vyvraždili 400 tisíc lidí, a dnes se s nimi dokonce i ministři objímají. Ten 68. rok, tam je pravda, že přišli o život lidé, ale nemyslím si, že to bylo úmyslné. Myslím si, že při přesunu takového množství techniky se jednalo o nešťastné náhody a určitě to nebylo nic úmyslného. Takže si myslím, že toto bychom už měli smazat tak, jako se to smazalo s těmi Němci a začít znovu, na trochu jiném základě než v současné době.