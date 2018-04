Když západní média skrývají pravdu. Proč se nehodí pravda o chemickém útoku?

Ruští novináři dokázali, že všechny hrozné záběry dusících se dětí je cynická fušeřina. Stačilo málo. Zajet do obce Dúma, která je označována za místo útoku, a zeptat se místních.

© Foto : SANA Mise OPCW navštívila jedno z míst údajného chemického útoku v Dúmě

Ruským novinářům se podařilo najít chlapce z videa organizace Bílé přilby, který měl být zasažen jedovatou látkou. Nebyl. A novinářům řekl, jak celý videoklip tak zvaní humanitární aktivisté natáčeli. Proč to ale neudělala demokratická západní média?

Břetislav Olšer, známý publicista a šéfredaktor internetových novin Rukojmi.cz má na to svůj názor. „Je to v podlé a lživé rétorice amerických politiků," řekl v rozhovoru pro Sputnik. Jako příklad uvedl amerického prezidenta Donalda Trumpa, který všem médiím prohlašoval, že uzná Krym ruským územím, a pak skutek utek.

A co sdělovací prostředky? Pan Olšer to vidí následovně: „Protiruská média v západních zemích včetně Česka musí hájit tuto oficiální linii, proto píší jen účelové lži, aby je dobře ohlídalo NATO, co přece umí nejlíp humanitárně bombardovat. Viz nedávno ještě třetí pozicí nejvyšší americký politik Ryan přiletí do Česka na dovolenou, aby v rámci ní měl projev v české sněmovně, přičemž naši politici si blahem učůrávají do kalhot. Stroponickým počínaje a Jandou z Evropských hodnot konče. Pak nebyl problém, aby si zpět odletěl i s údajným hackerem Nikulinem vydaným patolízalem Českem do diktátorských USA."

Známý český publicista říká, že zprávám o Sýrii, které se objevují ve sdělovacích prostředcích, nedůvěřuje. „Od začátku ne a mám k tomu své pádné důvody. Byl jsem v Sýrii, v Libanonu i na Golanských výšinách po šestidenní válce," odkazuje se na své zkušenosti z regionu Olšer.

© AFP 2018 / Abdulmonam Eassa „Podvod, který překročil všechny hranice." O tom, co Bílé přilby natáčí v Sýrii

Jak říká, je zcela prokázáno, že média nemluví pravdu. Slyšet relevantní argumenty na Západě nikdo slyšet nechce, ani když jsou tak zřetelně a jasně vidět, jako v případě s odhalením lži o chemickém útoku ve východní Ghútě. Nedávný raketový útok západní trojkoalice měl pouze zahladit stopy a zbavit Západ zodpovědnosti za používání chemických zbraní teroristickými bojůvkami.

„Kdo chce Asada zkrátka dostat, tomu stačí odpálit pár plechovek nervového plynu sarinu, aby mohli požádat USA o posílení protitankovými a protiletadlovými zbraněmi a municí. Stejně tak se postupovalo před pěti lety, dnes je tento způsob „boje" jako přes kopírák. Velkohubému Donaldu Trumpovi se od jeho huby práší jedna lež za druhou; chová se jako mafiánský boss, hypoteticky jako Al Capone, co nechal zavraždit tisíce lidí, ale do vězení šel nakonec jen za daňové podvody," říká Břetislav Olšer.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce