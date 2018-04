Velká šance pro svět, velká šance pro Prahu?

Schůzka Trumpa a Kim Čong-una by se mohla uskutečnit v Česku. Naznačuje to americká agentura Bloomberg.

Na mezinárodním kolbišti se schyluje k senzaci. Poprvé od války na korejském poloostrově se setkají vrcholní představitelé hlavních znepřátelených stran — USA a KLDR. Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem má proběhnout už v květnu, nebo možná v červnu. Přesný datum je držen v tajnosti. Přesně se neví, v jaké světové metropoli oba lídři — jeden demokratického světa, druhý světa uzavřeného do sebe — setkají.

Vlivná agentura Bloomberg tvrdí, že ve hře je devět měst: Oslo, Helsinky, Stockholm, Ženeva, Varšava, Ulánbátar, Bangkok, Singapur a Praha.

Česká diplomacie i Pražský hrad mlčí. Ví se ale, že naše hlavní město v minulosti aspirovalo na místo provedení významných diplomatických jednání. V dubnu 2010 v Praze Dmitrij Medvěděv a Barack Obama podepsali odzbrojovací smlouvu. Proč by si v zahradách Pražského hradu nemohl Trump stisknout ruku s Kimem?

„Osobně se nedomnívám, že by se setkání v Praze uskutečnilo. Podle mého to bude jiná destinace, kde se bude schůzka realizovat. USA si budou hledat místo, kde je politický systém deklarován jako čistě neutrální. Dalším důvodem je skutečnost, že USA těžko budou chtít setkání v zemi, kde se za jejich peníze činí jejich služebníci, kteří urputně protestují proti našemu prezidentovi Miloši Zemanovi. Při takovém setkání se totiž nedá hlava našeho státu nedá vynechat ze vzájemných kontaktů. Také si nedovedu představit, že najednou by po téměř dvanáctihodinovém letu přiletělo severokorejské letadlo s Kim Čong-unem do Prahy. Určitě se budou zohledňovat technické možnosti letu a celá procedura, která je s takovou akcí vždy spojena. Znamenalo by to nejprve nějaký samostatný let k nám a zpět na zkoušku. Je mnoho důvodů, které naznačují, že schůzka bude jinde. Ale třeba nás čeká překvapení," sdělil Sputniku Stanislav Mackovík, známý politik a bývalý poslanec KSČM.

O možné pražské schůzce dvou lídrů znejisťujících celý svět pochybuje taktéž publicista a bývalý diplomat Jiří Baťa. Podle jeho mínění, by měla schůzka z geodetického hlediska jistý význam, neboť Praha je nejen středem Evropy, ale také místem, ke kterému má řada amerických politiků osobní vztah. „Z politicko-mezinárodní vize by setkání Trumpa a Kim Čong-una bylo jistě velmi interesantní, Praha by se stala, s ohledem na význam setkání (jiná věc bude, jaký přinese výsledek) středem pozornosti celého světa. Z hlediska takové popularity by to bylo pro Českou republiku zřejmě velkým přínosem," řekl Sputniku.

Někdejší člen poslaneckého výboru pro obranu si také myslí, že by pražský summit mohl naší zemi přinést mediální pozornost. „Zároveň by to byl signál směrem do politiky a pro veřejnost. USA podle mého nebudou chtít narušovat svoje cíle v ČR. Schůzka v Praze by mohla totiž oslabovat argumentační schopnosti zástupců 'jediné správné demokracie' v řadách TOP 09 a ODS. Oni neustále rozdávají rozumy, s kým se má a nemá mluvit nebo obchodovat," říká Mackovík

Známý komunistický politik si myslí, že by se Praha by mohla být místem, kde se dá vyjednávat o důležitých otázkách, jak však podotýká, politika Západu je v posledních letech spíše konfrontační a jednání není nakloněna.

„Za jiné konstelace na politické scéně, tedy při existenci slušné, objektivní politické a bezpečnostní činnosti vlády a politických činitelů Parlamentu ČR by město Praha rozhodně mohla být ideálním místem schůzek představitelů západních a východních zemí a různých významných geopolitických uspořádání. Praha jako taková má k tomu všechny předpoklady kromě, bohužel, současného politicko-reprezentačního potenciálu. Protože naše současná politická reprezentace je ve všech politických aspektech silně či převážně prozápadně orientovaná, (USA, NATO, EU atd.), taková setkání by mohla značně posílit jejich zvrhlé sebevědomí, což by mohlo vést k nežádoucím aktivitám v zahraničně politické orientaci a mohlo by to vyvolávat značný odpor víceméně provýchodně orientované části veřejnosti, ale i politických stran (KSČM, SPD, SPO apod.)," komentuje Baťa možnost Prahy stát se místem schůzek západních a východních politiků.

Oba experti, s nimiž Sputnik hovořil, nehýří optimismem v souvislosti se schůzkou Donalda Trumpa s Kim Čong-unem.

„Otázkou je, zda schůzka skutečně proběhne. Západ reprezentovaný USA by musel také v něčem ustoupit. A to především v těch věcech, které právě z USA dělají světového četníka s vždy jediným správným názorem na všechno. Skutečný oboustranný kompromis a vyvážené jednání mohou být řešením řady problémů. Rozhodně jsou rozhovory lepším nápadem než přetahovaná, kdo má lepší kufřík s kódy pro odpálení raket," říká Stanislav Mackovík.

„Domnívám se, že jediné pozitivum ze setkání obou představitelů bude, že se navzájem poznají, že si jisté věci vyříkají, ale napětí mezi oběma státy, obávám se, zůstane i nadále, neboť v duelu USA kontra KLDR jsou zainteresované také další významné subjekty, zvláště Čína a Rusko. Proto si myslím, že nějaké jednoznačné závěry nejspíš nelze očekávat," myslí si Jiří Baťa.

