Skupina útočníků zmlátila v centru Prahy známého zpěváka

„Jen jsem slyšel, jak pokřikovali, že támhle jde ten známej Arab, a už byli na mně," řekl serveru Super.cz. Důvodem pro útok měl být ten, že se muži nudili.

K útoku došlo v sobotu, když se vracel z posilovny na Karlově náměstí, informuje portál Eurozprávy. K napadení došlo v parku.

Následkem útoku utrpěl řeznou ránu u oka a vyvrknutý kotník.

„Leduju to, ale ve čtvrtek jsem měl letět něco natáčet do Moskvy, tak jsem to musel odložit. Vypadám příšerně a navíc to pekelně bolí," prohlásil zpěvák.