„Republika bude plná migrantů!“ Napadení číšníka rozbouřilo internet

V pondělí policejní mluvčí Andrea Zoulová oznámila, že na pražském letišti byli zadržení podezřelí z brutálního napadení. Pokud jejich vina bude prokázaná, hrozí jim až deset let vězení. Podle Policejního deníku se jedná o Turky trvale žijící v Nizozemsku.

Policie dopadla skupinu sedmi cizinců, které kriminalisté podezírají ze sobotního brutálního útoku na číšníka v centru Prahy. Brzy zveřejníme bližší informace. — Policie ČR (@PolicieCZ) 23. dubna 2018

​Brutální případ pobouřil internet. Na sociálních sítích se objevila spousta komentářů.

Většina uživatelů zdůrazňuje národnost těchto pachatelů:

A takto se tu roztahují LEGÁLNĚ, s povolením cizinecké policie, na našem území. Majitelé provozoven kebab jsou většinou Turci, tahají si sem známé a příbuzné a provozoven je čím dál tím více, na jejich provozovně jsem viděl cedulku, že koupí v okolí byty!!!!!! Tak se tu pomalu rozlézají, jako kdysi v sedmdesátých a osmdesátých letech v Západním Německu, až jich tam byl najednou milion. Kdyby jich bylo u nás jen 1 %, to je 100 000 lidí, tak je zle.

(píše Petr Kania)

Kulturní obohacení. Jen ne vyhostit! Exemplárně potrestat. A pak umožnit výkon trestu tam, kam patří, ať si to tam zaplatí, když mají takové,,občany".

Naučte se jednat hrdě a stát si za svým. Jen a jen tak se nebude opakovat takovéto chování, kdy exoti testují, co si tu mohou dovolit.

To už tu bylo. Když,,západní mládež,, házela plechovky od piva na zem, kopala do nich a celou noc řvala……nikde jinde než v Praze

(Dana Santnerová)

Já v Holandsku žiju, toto jsou dementi z třetího světa bez špetky intelektu. Holandani jsou výjimečně zdvořilí a v pohodě!!!

(Jan Rusiñák)

Většina lidí doposud nepochopila skutečnost, že až bandy migrantů v rámci integrace dostanou německé doklady, tak jich bude plná republika bez ohledu na nějaké kvóty.

(Ivan Tomas)

Policie dopadla skupinu sedmi cizinců, které kriminalisté podezírají ze sobotního brutálního útoku na číšníka v centru Prahy. Brzy zveřejníme bližší informace. — Policie ČR (@PolicieCZ) 23. dubna 2018

​Uživatelé sociálních sítí upozornili na problémy samotných policistů. Podle údajů si podezřelých všimla jedna z cestujících. Uživatelé zdůraznili také problém bezpečnostních systémů:

Je fajn, že je poznala aspoň všímavá cestující

(Lucie Tovarová)

Ano, opět se ukázal, k čemu je tady PČR…. K buzerování Čechů a řidičů hlavně….

(Martin Bačus)

Uživatelé také mají strach, že podezřelí muži budou propouštěni:

Počítám, že budou puštěni na kauci, samozřejmě po tom co slíbí, že se nebudou vyhýbat vyšetřování. (Tuma Josef)

Otázka je, jak se k tomu postaví napadený…

Advokáti, probační služba a peníze už dokázaly fakt hodně. (Petr Loope)

V případě odsouzení? 😱 Jasně, že jim to projde, někdo zatlačí a my je vydáme…. V opačném případě bychom byli… zlí xenofobní Češi!

(Gabriela Snipův Žabák)