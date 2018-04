Leoš Mareš se zachoval jako chlap! Sázku ale prohrál a o Ferrari přijde (VIDEO)

Leoš Mareš se včera v ranních hodinách zachoval jako pravý chlap. Při cestě do práce zachraňoval lidský život, alespoň si to myslel.

O sázce Leoše Mareše věděl pomalu celý národ. Celý měsíc musel jezdit pouze Trabantem, nic jiného nepřicházelo v úvahu. Jinak by přišel o své bílé Ferrari.

Celý měsíc se Mareš svým fanouškům předváděl na Instagramu a na svůj Trabant byl vlastně pyšný. Dnes jeho sázka končí, dnes se koná první ze dvou koncertů v O2 aréně v Praze.

Ale Leoš Mareš to „nezvládl". Včera ráno se vydal do rádia, když po cestě přijel „k vážné dopravní nehodě". Na místě spolujezdce seděl muž, který byl „zaklíněný" kládou. Leoš si vzal telefon a domníval se, že telefonuje se záchrannou službou. Ta mu poradila, aby zkusil s vozem couvnout, čímž by muže zachránil. Mareš neváhal, nejspíš si na svoji sázku ani nevzpomněl. Šlo přece o lidský život!

© AP Photo / Al Grillo V USA došlo k velké dopravní nehodě za účasti 35 automobilů. Video

Když couvnul, ze křoví se vynořil Kazma, který je svými pořady znám. A bylo po Ferrari…

Chování Mareše je potřeba ocenit! Neváhal a „zachránil" lidský život. Mareš na svém Instagramu o celé věci své fanoušky informoval, bylo na něm vidět, že ho taková situace opravdu trápila. Ať už byl Kazmův úmysl všelijaký, byla to podpásovka.

Ferrari teď alespoň poslouží dobré věci.