Ekonomický boom bere mladým Čechům možnost získat vlastní bydlení

Podle ČSÚ v posledních osmi letech ceny nemovitostí v hlavním městě vzrostly téměř o 50 %. Tento boom se odehrál v posledních několika letech. Vlastní bydlení se pro mnohé stává téměř snem. Tato situace souvisí s růstem cen nemovitostí, omezením hypoték z bank a nedostatkem nabídky s nemovitostmi na trhu. Zvláště tedy s poslední variantou, potvrdila Andrea.

K tomuto došlo, protože ještě před pár lety byly hypotéky velmi výhodné, a tak se dostupné bydlení rychle vyprodávalo a trh s nemovitostmi v Praze byl postupně vyčerpán. Zároveň tempo výstavby nových bytů neodpovídá poptávce. V důsledku toho banky snížily hypoteční úvěr až do 80 %, a zvýšená poptávka zvýšila ceny nemovitostí.

V první řadě se tento problém dotkl samozřejmě mladých rodin, sdělila specialistka. Mnozí se obávají, že situace dosáhne v budoucnu toho, že mladé rodiny nejen že nebudou mít finance na bydlení, ale zároveň pro ně bydlení ani nebude. Připouští tuto možnost specialistka. Andrea také zmínila pravděpodobnost krize, která může nastat při rostoucích problémech s bydlením.

Mnohým specialistům tato situace však nepřijde výjimečná. Vysoká poptávka po bydlení je obyčejná situace pro všechny evropské metropole. Jesliže se však jiné hlavní města a velká města více méně vyrovnávají s problémem budování nových obytných prostorů, je tento proces v Praze velmi komplikovaný. V průměru stavební inverstoři potřebují asi 10 let, aby přenesli stavební projekt z papíru do skutečné budovy. A to je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč dnes poptávka po bydlení soutěží s nabídkou.

A možná se tato situace změní tehdy, až budou v českém hlavním městě změněny zákony upravující výstavbu města. Pak se příležitost získat svůj vlastní byt nebo dům objeví pro tisíce mladých rodin, čí finanční situace je obtížná, protože jsou na samém začátku kariéry.

