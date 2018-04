Důchodce si vydělal 47 tisíc. Za frustraci ho odškodní stát

Maděra v lednu 2015 požádal, aby mu Kancelář prezidenta republiky podle zákona o svobodném přístupu k informacím oznámila, kolik berou přední úředníci včetně kancléře Vratislava Mynáře nebo mluvčího Jiřího Ovčáčka. Upozornil přitom na to, že kancelář musí podobné informace poskytnout.

Informaci však nezískal a podal na kancelář žalobu. Ta na žádost reagovala, až když jí dorazila předvolánka k soudnímu jednání.