Foldyna: Očekávám v Praze Noční vlky, aby startovali – na Berlín!

Akce se nazývá Cestami Vítězství — na Berlín!. Probíhá po čtvrté.

Bylo nutné dělat nějaké změny v programu cesty kvůli zhoršení vztahů mezi Ruskem a Evropou?

„Na základě jednání s bajkery evropských zemí žádné zvláštní zhoršení nevidíme," řekl Sputniku vedoucí kolony, motorkář Andrej Bobrovskij.

© AFP 2018 / Sergei Gapon Foldyna: K nočním vlkům se letos přidá rekordní počet účastníků

Je pravda, že v tomto roce nebudeme zajíždět do Maďarska, zato ale více času budeme v Německu. Poprvé se plánuje navštívit memoriál v Bautzenu, kde je pochováno okolo 3000 ruských vojáků. Ve slovenské Trnavě proběhne otevření hlavního stanu Nočních vlků v Evropě. Je to takové sjednocení slovenských, českých a německých motorkářů. Je těžké říci, kolik lidí se cesty zúčastní. V minulém roce se k nám připojilo 500 evropských motorkářů — z Běloruska, Polska , Česka, Slovenska, Německa, balkánských zemí. Myslím si, že tentokrát budeme opět spolu.

Plánuje místopředseda ČSSD a člen Poslanecké sněmovny České republiky Jaroslav Foldyna připojit se ke koloně Nočních vlků se svým Harleyem, jako v minulých letech?

„Podle všeho ano. Mám ale jeden problém, že mám motorku v servisu a nevím, jestli ji budu mít hotovou, tak to je pro mě jediný problém, jestli budu mít spravenou motorku," řekl poslanec Foldyna v rozhovoru pro Sputnik.

A kde a kdy by to mělo být?

Já bych chtěl jet do Prahy a se setkat s Nočními vlky přímo na akci na Olšanském hřbitově.

A plánujete se podílet na pamětních oslavách v Děčíně?

© Sputnik / Vitaly Zalessky Ruského motorkáře „Nočních vlků” deportovali z Polska

Ano, samozřejmě. Každý rok pořádáme jak prvomájové oslavy, pak se tady slaví státní svátek 8. května, každý rok se těch oslav účastním. První máj organizuje sociální demokracie, já to organizuju od roku 1993, obnovil jsem tu tradici, když jsem začal šéfovat sociální demokracii. A od té doby udržuju tu tradici prvních májů. Je to taková pouť, je to koncert, soutěže pro děti, proslov k lidem, je tam celá řada věcí, jezdí tam kynologové, hasiči tam jezdí, je to taková prvomájová pouť, jako ke svátku práce. 8. května organizuje město, to je tradice, kterou držíme. Shromažďujeme se u pomníku na Folknářích, to je pomník vojáků sovětské armády a každý rok se tam sejde kolem 70 — 100 lidí, aby uctili památku. Je to průřez politického spektra, vchází tam celá řada spolků, včetně Sokola, což je ta tělovýchovná jednota Sokol, městský úřad, také se toho účastníme.

Udržujete přátelské vztahy s ruskými motorkáři, s „prokremelským" motorkářským klubem. Neškodí to Vaší politické činnosti či popularitě mezi voliči?

Určitě ne! Oblíknu si firemní bundu, kterou mi věnovali Noční vlci, s českými a ruskými vlajkami, a pojedu se s nimi setkat, mám tuto bundu moc rád a často ji nosím na motorce. Já samozřejmě udržuju vztahy přes internet. Když jsem byl v Moskvě na Veletrhu cestovního ruchu, tak jsem navštívil to jejich sídlo, které mají v Moskvě, byl jsem se tam podívat. Podívejte se, část lidí to využívá a zneužívá k politickému boji. Je to naprosto zbytečné. Ale na mojí popularitě to nijak neprojevuje, já jsem to nikdy neskrýval a neskrývám, takže ti lidi, kteří mě znají, s tím nemají žádný problém.

Takže Vás to nepoškozuje?

Mě to osobně nepoškozuje. Ta snaha to skandalizovat tady samozřejmě je, od určité části občanů nebo politického spektra, ale podívejte se, já se s těmi lidmi přátelím, protože dodržují tradice a jsou pyšní na svoji historii. A já jsem stejně tak jako oni, pyšný na svoji zemi a na svoji historii a vám vděčím za svůj život, tomu že sovětští vojáci 16. dubna osvobodili Břeclav. V Břeclavi byla na útěku zadržena moje matka s otcem za 2. světové války a oni je osvobodili. Takže já nemám nad čím přemýšlet.

Během minulého roku se postoj vůči Rusku v Evropě zhoršil, myslíte si, že nebude nikdo bránit jízdě motorářů s rudým praporem vítězství, aby úspěšně projeli Českem na Berlín?

© Sputnik / Velerij Melnikov Česko se bát Nočních vlků nemusí

Určitě se najde skupina lidí, kteří to budou chtít využít k politickému boji a k určitým atakům. Samozřejmě je potřeba s tím počítat, ale já si myslím, že je to něco, co je uměle vyvolávané, škodí to přátelství mezi národy a mezi našimi zeměmi, tady není o čem v této chvíli nějak moc diskutovat. Já Rusko nepovažuji za žádného nepřítele, já nepovažuji ani Ameriku za nepřítele. Já si myslím, že je potřeba, aby národy mezi sebou komunikovali a diskutovali, ne aby se pomlouvali, aby se navzájem zastrašovali a vyhrožovali si, aby se vytvářeli sankce. Já na takovou politiku nechci přistoupit. Já si myslím, že Česká republika potřebuje mít dobré vztahy jak s Ruskem, tak se západními zeměmi. Není potřeba se tady vzájemně osočovat. Toho zneužívá pouze určitá část politického spektra k vlastnímu boji.

Pane Foldyno, je pro vás prapor Vítězství, který vezou Noční vlci, komunistickou symbolikou nebo symbolem vítězství?

Symbolika vítězství a doby, ve kterém to vítězství proběhlo. To se nedá srovnávat s komunismem nebo s čímkoli jiným. To je prostě hrdinství těch lidí, kteří položili životy za životy druhých lidí a to je potřeba respektovat a ne to zneužívat a strašit lidi.