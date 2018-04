Klaus ml.: Myšlenka o omezení svobody slova je populární mezi liberály v USA i Evropě

„Svoboda slova je důležitá věc. Její omezování končí špatně. Omezit svobodu slova je dnes velmi populární mezi takzvanými liberálními kruhy v Americe i Evropě. Stejně jako lidé se zdravým rozumem a s úctou ke svobodě a míru podporují volný obchod (zemí, firem, lidí) — tj. ‚Free Trade‘ —, vidíme, jak nás jistí vykukové masírují pojmem ‚Fair Trade‘. Tedy obchod (údajně) ohleduplný k lidem třetího světa, přírodě, chráněným minoritám i malému koťátku," uvádí Klaus ml.

Příspěvek Klause ml. na Facebooku se týkal současné diskuze ohledně tzv. Genderu. Čemuž se věnují v západním světě celé katedry, které zkoumají rovnost pohlaví… Dále Klaus ml. uvádí, že některé země již přistoupily k uznání třetího pohlaví. Pokud se o tom bude hlasovat v ČR, Václav Klaus ml. bude jednoznačně hlasovat proti.

„No a co? Zaprvé mám oporu v biologické vědě. Zadruhé mám právo tento názor hájit, protože ho sdílí spousta mých voličů, které budu u tohoto hlasování zastupovat," píše.

Internet podle Klause ml. býval reakcí a svobodným světem oproti čím dál víc zglajchšaltovaným mainstreamovým médiím, což si však vlády a darebáci rychle uvědomily a zatlačily na provozovatele sítí.

„A když Vám chtějí zavřít pusu, tak vytáhnou argument: „Facebook je soukromá společnost, ta si může zakazovat, koho chce a jak chce, dle vlastních pravidel." O.K. Ale jen pokud to budou ta správná pravidla (viz výše), jinak ne. Protože tisíce dalších soukromníků to dělat nemohou. Zkuste si třeba jako majitel restaurace rozhodnout, že tam nesmí děti (neb ruší hosty). Nebo že ve Vaší hospodě se bude od 22:00 kouřit. To už startuje obchodní inspekce s drakonickými pokutami. Nebo že Vaše firma nezaměstnává Černochy, protože je soukromá a může si dělat vlastní pravidla," kritizuje nadále Klaus ml.

Politik dodává, že to není legrace a dobu armády udavačů, cenzorů a těchto technologií označil za svinskou dobu.