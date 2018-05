Na Českokrumlovsku došlo ke srážce dvou osobních vlaků. Na místě je až šest zraněných

Mezi zastávkami Vrábče a Kremže na Českokrumlovsku došlo ke srážce dvou osobních vlaků, na místě nehody zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Zraněno je až šest lidí, jeden zraněný musel být do nemocnice přepraven vrtulníkem.

Ke srážce vlaků u stanice Kremže došlo v 8:45. K nehodě došlo na trati, kterou neprovozují České dráhy, nýbrž dopravce GW Train Regio a.s. Provoz ve stanici Křemže je přerušen.

„Ve vlacích cestovalo asi padesát lidí. Podle informací, které mám k dispozici, jsou tři lidé zraněni. Jednoho musel transportovat do nemocnice vrtulník," uvedla krátce po nehodě Lenka Pokorná, mluvčí českokrumlovské policie.

Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal Novinkam.cz uvedl, že se srazil osobní vlak jedoucí z Volar do Českých Budějovic s osobním vlakem, který jel z Českých Budějovic do Černého Kříže. Podle informací Drážní inspekce je zraněno šest lidí, škoda je předběžně vyčíslena na šest milionů korun. Drápal zatím nedisponuje informacemi, že by vlaky vykolejily.

Drážní inspekce vyšetřuje příčiny události.