„Protiruská kampaň byla iniciována Theresou Mayovou. Teď po referendu musí podepsat dohodu s Evropskou unií. Choulostivým problémem je Severní Irsko. Vláda Theresy Mayové není konzervativní vládou, je to koalice. Konzervativní strana a unionisté Severního Irska. To, co se doteď říkalo, jim nestačí. To znamená, že Mayová možná už nebude předsedkyní vlády. A pokud existuje problém, musí se něco stát na mezinárodní scéně. Tohle se tradičně dělalo už před sto lety. Nyní Theresa Mayová našla záminky, zaprvé věc Skripala a za druhé situaci v Sýrii. To je zjevné," řekl Kohlíček.

© REUTERS / Ali Hashisho Lékař intenzivní péče z Dúmy odhalil lži Bílých přileb o údajném chemickém útoku

„Ztratila (pozn. Mayová ) většinu v parlamentu. A pokud ministři Severního Irska řeknou, že jim to nestačí, budou nové volby. A teď je Jeremy Corbyn velmi silný. Pro koho je to (pozn. inscenace chemického útoku a reakce na něj) prospěšné? Vládě Velké Británie. A také americkému prezidentovi. Má velké problémy s hlubokým státem. To znamená s těmi, kteří nejsou oficiálně ve vládě, ale hrají v americké politice důležitou roli. Není politik. Neví, jak má pracovat. Mluví jako herec, jako špatný herec," dodal poslanec.

Kohlíčka také překvapilo, že v důsledku bombardování USA a jejich spojenců nedošlo k rozsáhlému zničení.

„Tento chemický útok proti Sýrii je amatérské divadlo… Američané řekli, že tam jsou chemické látky jako chlór, sarin či fosfáty. Ale nebylo tam nic. Viděli jsme fotky těchto komplexů ve městě. Kdyby byly použity chemické zbraně, po bombardování by zemřelo hodně lidí, ale nikdo nezemřel. Nebyly tam žádné známky toho, že by se tam stalo něco špatného. Byly zničeny některé budovy, ale co se týče chemikálií, nikde nic," zdůraznil poslanec.