Dělá hokejisty o 15 % efektivnější: Český start-up pokořil Las Vegas. Má ale šanci doma?

Podle průzkumu Světové banky start-upové prostředí v Česku není zrovna přívětivé. Někteří podnikatelé odjíždějí za štěstím do Silicon Valley, ale přežít v kalifornské džungli není snadné. Jak na tom skutečně Česko je a co je nutné pro rozjezd start-upového businessu? Odpovědi na tyto otázky hledal Sputnik spolu s ředitelem start-upu Sense Arena.

Průzkum Světové banky ukázal, že ze 190 zemí se Česká republika umístila na 81. místě. Předběhly ji Slovensko a dokonce i Ukrajina. Často se hovoří, že je nutné zřídit zvláštní státní investiční fond. Mnozí startupisté však nesouhlasí. Průzkum mezi vybranými podnikateli, který provedl portál TTG, ukázal, že jednou z velkých brzd se často uvádí byrokracie a daňové zatížení.

Bob Tetiva, ředitel společnosti Sense Arena, která se zabývá virtuální realitou, však nesouhlasí. Hlavní náplní jeho práce není boj s byrokracií, ale shánění investorů. „V mém případě to vyžaduje polovinu pracovního úvazku," říká.

„Mně tady v Česku skončí pracovní doba a probudí se mi partneři v Americe a já si v devět hodin sednu ke Skypu a začne komunikace, která trvá do půlnoci, takže člověk jede ve dvou směnách, je to docela náročné, ale jinak to nejde," vysvětluje. Sense Arena přišla s inovačním tréninkem mladých hokejistů pomocí virtuální reality (VR).

„Vždy (investorům) říkám, že chceme využít technologii VR ve sportu pro zlepšení mozku, a nejen pouze fyzického výkonu," mluví o svých zkušenostech podnikatel.„Díky tomu, že je to virtuální prostředí, tak jsme schopni změřit jakýkoliv pohyb hráče, rychlost jeho reakce, rozhodovací procesy, hokejové kvality, v čem dělá chyby apod.," vysvětluje. Testy ukázaly, že se díky jeho produktu mladí hráči stali o 15 % efektivnější. Pomocí počítače, který má hráč na zádech, 3D brýlích a hokejky se senzory bude možné provádět a porovnávat trénink hráčů, kteří jsou současně v Praze i v Kanadě.

Svůj nápad Bob dostal, když chtěl pomoct svému synovi s hokejem. „Pak mě napadlo, že pro rozvoj herního myšlení a týmové spolupráce existuje velká příležitost pro rozšíření tréninku, který kluci mají," říká.

Člověk musí hodně vkládat do marketingu, aby byl na trhu úspěšný. „Nejvíce nám pomohl PR, který kolem projektu budujeme, což nám umožnilo najít toho skutečného partnera, který k nám teď přijde," říká Bob. Bob a jeho tým dvakrát podnikli cestu do USA, kde demonstrovali svou platformu klubům v NHL a jednali s Americkou hokejovou asociací. Právě osobní kontakty s „tou nejodbornější základnou hokejového světa" jsou klíčové pro úspěch.

Kde lze ale nejlépe najít investory než na mezinárodních veletrzích a soutěžích? Mezi akce, kde se mohou prosadit společnosti jako Sense Arena, patří například Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas.

„Byla to fantastická příležitost předvést se potenciálním investorů i zákazníkům," říká Bob, „když viděli, jak se tam lidé ohánějí hokejkou a záběry na monitoru, tak se tam vystavila fronta, aby si to vyzkoušeli. Byl to pro nás výborný test zájmu a atraktivity našeho produktu."

Účast na této akci však není levná záležitost. Pro start-upy se cena za stánek pohybuje kolem 5 000 dolarů. Pokud se ale chcete dostat mezi etablované společnosti, tak je cena desetinásobně vyšší. Jak ale jinak přesvědčíte investory, že to myslíte vážně?

Finanční pomoc poskytuje CzechInvest, která otevírá výběrové řízení pro akce, jako jsou CES nebo věhlasná TechCrunch Disrupt, jež nabízí unikátní možnost pro networking a výhru v soutěži o nejlepší start-up s dotací 50 tisíc dolarů. Další pomoc českým start-upistům může poskytnout Czech ICT Alliance a Prague Startup Centre, které nabízí inovační ekosystém v Praze.

Přispět má i Evropská komise, která spolu s Evropským investičním fondem letos spustily celoevropský program fondů rizikového kapitálu VentureEU, který má mobilizovat až 2,1 miliardy veřejných a soukromých investic.

Právě rizikový kapitál není v Česku tolik dostupný. Pomoci start-upům v rané fázi vývoje měl Národní inovační fond Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který však byl zrušen . Loni ale MPO spolu s Evropským investičním fondem spustilo program Rizikový kapitál OP PIK, který má zajistit investice ve výši 50 milionů eur.

Jak je ale na tom právě ten zmíněný ekosystém? Bob Tetiva si nemůže vynachválit Brno, ale i to se pro něj pomalu stává příliš malým. „Je to fantastická lokace, která je skvělým zdrojem dobrých IT pracovníků. Máme kancelář v objektu Technology Innovation Transfer Chamber. Tam finanční podpora pro startupy je. Je úžasné, že tam je skvělé coworkingové centrum a připadáte si jako v Silicon Valley."

Mnozí však odjíždějí hledat štěstí právě do Křemíkového údolí. Uvažuje o tom i Bob Tetiva. „Když už jste ve fázi, kdy nejen vyvíjíte, což je možná levnější a efektivnější v Čechách, ale kdy potřebujete navazovat obchodní vazby a etablovat se na tamějším trhu, tak se to jinak dělat nedá," vysvětluje ředitel Sense Areny. „Je to o kontaktech a o tom, že tam ti lidé žijí," dodává.