Zeman pochybuje o závěru, že se v Česku nevyráběl druh plynu, kterým byl otráven Skripal

„Při vší úctě ke vzdělání některých členů našeho parlamentu si nejsem jist, zda mají lepší informace v této otázce než ředitel ústavu, v němž se podle jeho vlastních slov novičok vyráběl. Znovu opakuji, ta informace byla publikována veřejně, tuším, že v únoru tohoto roku," doplnil prezident.

Český prezident Miloš Zeman pochybuje o závěrech poslanců, že v zemi nevyráběli druh jedovaté látky, kterou byl otráven bývalý plukovník GRU Sergej Skripal. Zeman již dříve uvedl, že armáda v Česku vyvíjela a testovala nervově paralytický jed A-230. Vojenský ústav podle Zemana tvrdí, že nešlo o novičok, ale o jiný produkt. Vojenské obranné zpravodajství, na rozdíl od BIS a vojenského ústavu však uvedlo, že to byl novičok a on se rozhodl přiklonit se k této verzi. „Můj závěr zní, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství, a poté byl zničen. Víme kdy, a kde se to odehrálo a bylo by pokrytectvím předstírat, že se nic takového nedělo," uvedl Zeman.