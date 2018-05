Německá média porovnala politiku Česka a Polska

Dnes se Polsko a Česko snaží držet pohromadě, zvlášť v čelení EU, pokračuje německý novinář. Celá Visegrádská skupina usiluje o zvýšení své úlohy v Evropské unii a NATO. Duda a Zeman mají stejný názor na migrační politiku: jsou přesvědčeni, že kvóty pro běžence nejsou přípustné. Předseda vládnoucí polské strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński má za to, že migranti vezou do země nemoci a parazity, Zeman to označil za organizovaný vpád.

© Sputnik / Viktor Tolochko Polsko nedovolilo slovenským a českým motorkářům uctít památku rudoarmějců s Nočními vlky

Varšava a Praha mají také stejné mínění v otázkách priority práva, píše ZDF . Po vítězství ve volbách zahájily polské konzervativní síly státní reformy. Zablokovaly činnost ústavního soudu, podřídily veřejnoprávní televizi vládnímu kursu a také schválily řadu soudních reforem, jež rozšiřují pravomoci výkonné moci.

Avšak vztahy s Moskvou zůstaly Achillovou patou v přátelství Varšavy a Prahy. V této otázce mají naprosto protikladný názor. Miloš Zeman udržuje těsné vztahy s Putinem. Místní konzervativci a liberálové to neschvaluj, avšak samotný prezident zdůvodňuje svůj postoj státními ekonomickými zájmy. Z toho jistého důvodu se zasazuje o zrušení protiruských sankcí. Svého času dokonce prohlásil, že „anexe" Krymu je „fait accompli", tedy hotová věc, připomíná televize.

Kdežto pro Polsko je Rusko věčný nepřítel, věčná hrozba. V ukrajinské krizi stála Varšava vždy po boku Kyjeva, proto je polské vládě cizí dvojí vztah Česka k Rusku.

Duda a Zeman hodlají rovněž projednat úlohu Kremlu v dnešní geopolitické situaci. Polsko velmi znepokojuje otázka energetické nezávislosti na Rusku. „Vypadá to tedy tak, že seznam témat jednání mezi přáteli a sousedy je nejen dlouhý, ale oba prezidenty čeká řada léček," píše na závěr autor článku.