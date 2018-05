Robejšek: EU se tváří jako stát, není ale schopná plnit ani nejzákladnější funkce

Obyčejný Evropan by se měl při pohledu na návrh rozpočtu Evropské unie začít rozmýšlet nad tím, zdali by neměl emigrovat, píše Petr Robejšek, mentor Realistů na webových stránkách politické strany.

Robejšek ve svém textu podrobil Evropskou unii zdrcující kritice, hlavně v otázkách zajištění bezpečnosti obyvatel. Ta, podle jeho slov, není schopná zajistit ani elementární záležitosti.

„Evropská Unie o sobě ráda vytváří dojem fungujícího soustátí, ne-li dokonce vznikajících Spojených států evropských. A přitom není schopná plnit ani ty nejzákladnější funkce státu. Na prvním místě je to zajištění bezpečnosti obyvatel," píše autor hned v úvodu.

Obyčejný Evropan by, podle jeho slov, měl zneklidnět, když zjistí, že tři roky poté, co začala „invaze migrantů do Evropy" má Frontex (pohraniční agentura) pouze 1200 příslušníků. Tento počet se má nyní zvýšit na 10 000. Ne ale proto, aby bránili evropské hranice, nýbrž proto, aby „pouze razítkovali (často) zfalšované dokumenty".

Optimismus z pohledu politologa nepřináší ani návrh rozpočtu Evropské unie pro roky 2021-2027, který vidí jako výrazně proimigrační.

„Návrh rozpočtu Unie na roky 2021-2027 obsahuje pasáže, které případně ještě váhajícího Evropana definitivně přesvědčí o tom, že by měl zvednout kotvy. Tento rozpočet není totiž protimigrační, jak by si jistě přála většina obyvatel, nýbrž jasně promigrační," myslí si politolog.

© AFP 2018 / Janek Skarzynski Německá média porovnala politiku Česka a Polska

Mentor Realistů se také pozastavuje nad tím, jak budou rozdělovány evropské peníze. Nově budou prostředky přidělovány na základě „dodržování základních hodnot, zejména právního státu", píše a podotýká, že tato kategorie je objektivně těžko měřitelná.

„Ale Brusel si poradí. Hádejte, jak se určuje, kdo porušuje základní hodnoty právního státu? Ano, neomylný kompas, který určí, co je demokratické, se nalézá v hlavách 28 členů Evropské komise," dodává.

O demokratičnosti, a tím i o přítoku prostředků, bude, podle jeho slov, rozhodovat 28 nevolených (jmenovaných) evropských úředníků. „Evropské komisi tedy vůbec nevadí, že si přisvojuje právo posuzovat demokratičnost členských zemí a sama má jen velmi přibližnou demokratickou legitimizaci," zdůrazňuje politolog.

Díky tomu bude u obyvatel některých členských zemí EU vznikat otázka, zdali má vůbec cenu chodit k volbám, píše.

„A jak se zdá, tak vládcům Evropy právě o to jde. Nepřemýšlejte o tom, jakou politiku byste si přáli. My přemýšlíme za vás a víme lépe, co potřebujete. Starší generace tento postoj dobře zná," uzavírá Robejšek svoji kritiku Evropské unie ve svém článku s názvem Nebezpečný rozpočet EU.