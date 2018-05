Krymský most je otevřen! Nastal čas českých investic! Názor

Kohlíček: Oni (pozn. Rusko) potřebují nejen ten most, ale i páteřní komunikaci, která se, jak jsem na Krymu viděl, velmi intenzivně staví. A je to vlastně jednou ze dvou nejdůležitějších staveb infrastruktury. A zřejmě by potřebovali propojení s obilnicí Ruska — Krasnodarským krajem, tímto směrem. A třetí věc. Ta už je, ale ještě se myslím dokončuje. To je to mezinárodní letiště, které je v Simferopolu. Já už jsem to letiště použil a musím říct, že je velice pěkné. Ale ještě jsem viděl, že se tam nějaké stavební práce dodělávají. Takže to jsou tři věci, které jsou velice důležité, a když jsem mluvil s místními lidmi, tak říkali: „Podívejte se, jak se o nás Rusko stará. Na rozdíl od Ukrajiny, kdy jsme tady takové strukturní investice bohužel neměli." Takže já si myslím, že to je úplně ta nejdůležitější věc — dobré spojení. Je to směrem na Krasnodarský kraj, samozřejmě nevím, jak vypadají ty komunikace dál. Ale to, co jsem viděl na Krymu, tam se opravdu intenzivně staví čtyřproudová komunikace a to si myslím, že ti lidé velice oceňují.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev Putin otevřel Krymský most Česko nepřekonatelnou překážkou v tomto regionu?

Samozřejmě jsou možnosti. Tak jako ty možnosti našli Italové a Rakušané, jsou dokonce i určité společnosti, které na Krymu už dneska mají své zástupce. Takže ty možnosti tady jsou. Jde jenom o to, abychom se vymanili z toho tradičního schématu, že když velký bratr zavelí, tak my se postavíme do pozoru a okamžitě jdeme tím správným směrem.

Řekl jste, že Italové ty možnosti našli. Jak je to možné? Prozradíte nám to?

Italové, Rakušané i Němci našli ty možnosti. Myslím si, že my nejsme o nic hloupější. Jde pouze o to, aby tady byla dobrá vůle.

Máte na mysli něco konkrétního?

Nechtěl bych to konkretizovat, ale samozřejmě ty infrastrukturní projekty budou jistě pokračovat. A já si myslím, že my umíme v oblasti toho cestovního ruchu spoustu věcí, v oblasti zásobování elektřinou, s obnovitelnými zdroji umíme také spoustu věcí, čištění odpadních vod umíme velmi dobře. Prostě je tam pro naše firmy spousta příležitostí, které jsou technicky velice zdatné, a myslím si, že by tam mohli najít velice zajímavou realizaci.

