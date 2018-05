Novotný: Stíháním novinářů se Kyjev chová bruselským stylem

Ministerstvo zahraničí RF odeslalo do Kyjeva dvě nóty ohledně zadržení šéfredaktora agentury RIA Novosti Ukrajina Kirilla Vyšinského. Jak bylo uváděno 15. května, pracovníci SBU společně s prokuraturou Autonomní republiky Krym provedli prohledání kanceláře RIA Novosti Ukrajina v Kyjevě.

Bezpečnostní složky v Kyjevě také zadržely Kirilla Vyšinského kvůli podezření z vlastizrady. Novináři hrozí 15 let odnětí svobody za projevování nezávislé pozice vůči znovu připojení Krymu a situace na východě Ukrajiny. Znepokojenost s touto událostí vyjádřilo vedení Evropské unie i OBSE, velvyslanci západních států na Ukrajině vyzvali Kyjev, aby byla dodržována lidská práva. A jak na zatčení novináře Vyšinského reagují v České republice?

Komentář Stanislava Novotného, předsedy české Asociace nezávislých médií.

© Sputnik / Alexei Danichev Sputnik na sociálních sítích spustil akci na podporu SBU zadrženého novináře : Tak je to samozřejmě příšerná vizitka ukrajinské demokracie, protože jestli ten pan ředitel je obviněn z vlastizrady, nebo popřípadě jeho kolegové, tak se to bude muset dokázat. <…> Nad tím by se měli zamyslet sami Ukrajinci, kteří organizovali majdan v Kyjevě. Protože pro ně přece byla mimořádně důležitá svoboda slova a demokracie. A demokracie potřebuje svobodu slova. A vždycky když se zavírají novináři, tak je tato svoboda v ohrožení.

Bude vaše organizace nějakým způsobem na tuto událost reagovat?

Musíme se poradit a možná ještě něco podnikneme. Ale minimálně vyjádříme nějaký protest. V každém případě je tímto způsobem vážně ohrožována svoboda slova a svoboda projevu, na čemž vlastně demokracie stojí. Rád bych upozornil pány v Bruselu, že je také možné, že si Ukrajina bere příklad od nich. Protože oni se taky snaží omezit svobodu slova v Evropské unii. Připravují neustále nějaké směrnice, které by likvidovaly svobodu na internetu. Ty dnes právě chtějí zavřít ústa každému, kdo si myslí něco jiného než oni.