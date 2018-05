Kraus o štěstí Čechů: Spokojenost a štěstí měří podle spokojenosti imigrantů a cizinců

„Je to asi dva dny, kdy jsem listoval novinami, a vyšla zpráva, že zaměstnanci Škodovky v Mladé Boleslavi měli plat s nějakými odměnami, výročními a ročními bonusy a tak dál 100 tisíc korun. Ze srdce jim to přeju a přál bych to všem — i sobě," dal se do úvahy Kraus.

Dále okomentoval ekonomický rozvoj státu a zažertoval o tom, jak vědci měří spokojenost občanů.

„Země zjevně prosperuje, pokud člověk není slepý, tak to vidí. Asi před dvěma měsíci vyšlo, že jsme 21. nejšťastnější země na světě, pokročili jsme o dvě příčky. Jsme o dvě místa za Británií. Takže, přátelé, co bychom si nalhávali, máme se dobře, je tu mír… Oni teda tu spokojenost a štěstí měří taky tím, jak jsou spokojeni imigranti a cizinci v té zemi. Tam to máme dobrý, my jich tu máme devět a všichni jsou spokojení."

Vyjádřil se i vůči existujícímu názoru o tom, že je česká společnost dost rozdělená.

„Občas někam přijdete a oni tam mají — a všiml jsem si, že se to spíše týká intelektuálnější části obyvatelstva — mají podmračené obličeje, říkají, že jsme hrozně rozdělení a že se tady hádáme. A já jim vždycky říkám: A kde? Tam, kde se pohybuju, to tak hrozný není. Je pravda, že některým společnostem se vyhýbám, ale myslím si, že to je hodně dojem ze sociálních sítí. Tam si lidi dávají sodu. Dávali by si ji i dřív, ale to ty sociální sítě neexistovaly, tak si dojem rozvrácenosti a rozpolcenosti nemohli dopřát."

Na závěr moderátor vyjádřil svůj názor na to, jak členství v Evropské unii ovlivňuje štěstí Čechů.

„Dovolte mi, abych řekl, své výrazné přesvědčení, že velkou součástí naší prosperity je i to, že jsme v Evropské unii, která dělá hodně nesnesitelných věcí, nicméně jak by vypadaly naše obchody, jak by vypadaly naše ekonomické výsledky bez EU? To si radši nechci představovat. Někde jsem se dočetl, že štěstí je nakažlivé — rád bych vám tedy všem řekl, že jsem tu šťastný," zdůraznil.