Česko bude zodpovídat za pravdu o chemických útocích. Názor

Od poloviny května bude Česko plnit důležitou roli v mezinárodní diplomacii. Praha se stala členem Výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) pro období 2018 — 2020. Pro toto období byla předsedkyní Výkonné rady OPCW zvolena velvyslankyně České republiky v Nizozemském království Jana Reinišová.

Výkonná rada OPCW je druhým nejvyšším orgánem organizace. Jejím úkolem je podpora implementace Úmluvy o zákazu chemických zbraní, dozor nad činností Technického sekretariátu OPCW, spolupráce s Národními úřady jednotlivých členských států a zprostředkování konzultací a spolupráce mezi členskými státy, pokud si toto vyžádají.

Česká republika bude předsedat Výkonné radě v důležitém období, kdy bude posuzováno podezření na použití chemických zbraní v Sýrii. Organizace zároveň čelí kritice kvůli zapojení do politizace případu otravy bývalého důstojníka ruské vojenské rozvědky Sergeje Skripala a jeho dcery.

Jak se Česko vypořádá se svou obtížnou roli? Na to se Sputnik zeptal Jiřího Bati, publicisty a bývalého diplomata.

Stálá představitelka České republiky při Organizaci pro zákaz chemických zbraní, velvyslankyně Jana Reinišová bude rok předsedat Výkonné radě této organizace. Co si o tom myslíte?

O paní Janě Reinišové mám minimální vědomosti a upřímně řečeno, nic osobního o ní nevím. Z toho, co jsem o ní mohl vyhledat soudím, že vzhledem k její osobní účasti na vyjednávání přistoupení ČR k EU v pozicích zástupkyně ředitele odboru koordinace vztahů s EU či ředitelky odboru vnitřního trhu a sektorálních politik, ji lze považovat za oddanou eurohujerku.

Na čí popud nebo doporučení byla ustanovena k předsednictví ve Výkonné radě této organizace není známo, takže vyjadřovat se k její funkci bych považoval za netaktní a nekorektní.

Může české předsednictví efektivně pomoci vyšetření otrávení Skripalových a chemických útoků v Sýrii? Je to v českém zájmu?

V „efektivní pomoci" vyšetření otrávení Skripalových jsem značně skeptický. Má to hned několik důvodů a jak výše zmíněno, paní Reinišová je a jistě také bude i nadále loajálně hájit zájmy EU a to i v případě, že Británie z EU vystupuje.

Naše zahraniční politika je vedena v duchu všestranné západní spolupráce, vzájemné podpory cílů americké administrativy, stejně jako geopolitických cílů NATO, řízené establishmentem USA. Uvědomme si, že žádná z členských zemí EU nebo NATO oficiálně nevystoupila když ne přímo s obhajobou, tak ani s žádnými pochybnostmi, že v případě Skripalových není hlavním aktérem Rusko.

Z toho vyplývá, že členské státy této organizace budou v lepším případě neutrální, ale jen sotva budou ochotny přispět k efektivnímu vyšetření celé záležitosti tím, že by se přiklonili k reálným, logickým závěrům, jak jsou známy z pravdivých analytických odezev a názorů a na druhé straně neakceptovali, resp. odsoudili nelogické, nereálné a silně zavádějící důvody postižené strany, tedy Velké Británie.

© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe Sergej Skripal byl propuštěn z nemocnice

Poměr sil pro předpokládané vyšetření je značně nevýhodný pro stranu žalovanou, tj. pro Rusko a jeho pragmatické zastánce, resp. obhájce. Jakkoli je např. v ČR dost rozumných a pragmaticky uvažujících lidí, kteří ze samotné logiky věci stojí na straně RF, náš hlavní politický trend v rámci mezinárodní (západně orientované) politiky má na tyto události evidentně odlišné názory a jak již bylo řečeno, jsou a také budou loajální s Velkou Británií,už proto,že jsme nedílná součást členského potenciálu v NATO, což ostatně vyplývá ze zásady falešné kolegiality, že je-li napaden některý členský stát NATO, je to považováno za napadení samotného NATO.

To platí i o útoku chemickými zbraněmi v Sýrii, byť jde o naprosto nesrovnatelnou záležitost co do rozsahu a následkům útoku. Zde budeme zastávat tzv. přizdisráčské tendence, projevovat falešnou loajalitu a to navzdory všem faktům a pravdám, které však v myšlení představitelů této organizace (ale i jiných) nemají ani místo, natož oficiální zastoupení.

Takže se vám nezdá, že české předsednictví může zaručit nestrannost organizace?

Jak jsem již výše zmínil, naše zastoupení v mezinárodních orgánech je tendenčně zaměřeno na loajálnost západní politice. Obávám se, že samotné předsednictví, notabene s jmenovanou představitelkou, bude víceméně jen symbolické a že je úplně lhostejné, zda bude organizaci předsedat zástupce České republiky nebo Dolní či Horní Volty, neboť rozhodující bývá vždy plénum.

Vzhledem k neklidné a ne příliš bezpečné mezinárodní geopolitické situaci (viz např. plánovaný a současně ohrožený sumit USA-KLDR, vyhrocená situace v izraelsko-palestinských vztazích, negativní odezva Turecka na události v Palestině atd.), dělat si iluze o zásadním vlivu našeho předsednictví o nestrannosti jednání této organizace by bylo poněkud přehnané.

Co si myslíte o tom, že podle médií Sergej Skripal před několika lety navštívil Česko a údajně pomohl odhalit ruské agenty v zemi? Vypadá to, že Skripal nebyl důchodce na vejminku…

Skutečnost, že Sergeje Skripalov údajně navštívil Českou republiku nebyla, pokud se nemýlím, nikým dosud oficiálně potvrzena. Pokud by tomu tak bylo, nesvědčilo by to o bezchybné činnosti bezpečnostních orgánů.

Úvaha, resp. možnost, že by mohl odhalit ruské agenty v zemi je proto na úrovni konspirativních dohadů. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by (pokud ČR skutečně navštívil) na základě „jeho odhalení" došlo k nějakým událostem v oblasti BIS nebo zpravodajských služeb, tedy k nějaké aféře s důsledky jejich vyhoštění apod., což by se zcela jistě neobešlo bez vědomí našich médií.

K osobě Sergeje Skripala jsem velmi zdrženlivý. Jednak proto, že to není zrovna člověk hodný obdivu, ale také proto, že jeho činnost nebyla dosud dostatečně objasněna, což potvrzují jen domněnky či dohady o tom, že „údajně" navštívil ČR.

Zda je či byl důchodce na vejminku si v této souvislosti můžeme jen domýšlet.