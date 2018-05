Katolíků je 10 %, ale chtějí cenzuru tak, jako bolševici - sítě o výroku Duky

Mnoho komentátorů pobouřila skutečnost, že církevní činitel se prý snaží omezit svobodu projevu, připomněli mu i neblahé zkušenosti církve.

„Ano. 10 % populace jsou katolíci. A tato menšina tu chce cenzuru umění tak, jako bolševici. Tato menšina tu chce totalitu. Mimo jiné se cpe do rádií a televizí a šíří si tak svou propagandu," je pobouřen Martin Kostera.

„Nejsou to právě katolíci, kteří se snažili celá staletí podmanit si všechny možné kmeny v Evropě a Africe či Asii?? A ti, kdo nebyl s nima byl proti nim…ach ach ach ta historie,… že?" ptá se Klárka Kišová.

Byli ale i lidé, kteří se Duky zastali. Podle nich by se umění mělo řídit morálními normami, jinak by mohlo dojít k urážení cizích citů.

„Pan Duka to řekl trochu emotivně, ale v zásadě souhlasím. Demokracie přece nemůže být chaosem, nemůže být jen souhrnem nároků a práv, bez povinností. Přesně vím, na co narážel, při kritice divadelní hry, kdy Ježíš znásilňuje muslimku. Jednoduše, to zabíjí tradiční hodnoty, na kterých vyrostla křesťansko židovská civilizace, a jejichž výdobytků, si určití jedinci přestali vážit," píše Jindřich František Boblig.

„Toto není o cenzuře ale o slušnosti. Slušnost není totalita, slušnost je dobrovolná a nikoho neuráží. Toto je nejen urážka křesťanství, ale i samotného umění. Např. hokej by nikdo ani ve snu neponížil, že? Ale Jágrovo křesťanství kde kdo napadal. Trochu se zamyslete o jaké hodnoty vám jde," uvádí Milena Kidane.

„To jsou moudra! Křesťanství nastavilo pohanům pravidla morálky, lásky a odpuštění. Za ty dva tisíce let bylo mnohokrát zneužito mocenskými zájmy, ale samo o sobě stále plní úlohu jakéhosi vzoru, či ideálu lidství. Žádné urážky primitivů to nezmění," píše Petr Pololaník.

„A muslimové se o to snaží do teď… Proč si nedělají umělci srandu z nich? Protože jsou agresoři a dopadlo by to jako v Charlie Hedbo…" přemýšlí Lucie Králová.