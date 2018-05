Kavan: Nebudou se Praze mstít za otevření konzulátu v Jeruzalému?

Kavan: To byste se musela zeptat pana prezidenta Zemana… Souhlasím s tím, že Evropská unie, dokud nedojde k tomu procesu, který teď byl pozastaven a dokud nedojde k vytvoření podle rezoluce OSN ke dvěma státům, podle Izraele i k svobodné nezávislé demokratické Palestině s hlavním městem Palestiny ve východním Jeruzalému, tak do té doby myslím, že se tam konzulát přesunovat nedá. Evropská unie toto říká již mnoho let naprosto důsledně. V minulosti s tím česká zahraniční politika souhlasila v rámci podpory celostátního řešení. Za chvilku se tam přesune honorární konzulát, což si myslím, že žádným porušením mezinárodního práva není. Honorární konzulát může být v podstatě kdekoliv. Ale nemělo by se tam přesunout velvyslanectví, dokud nebude západní Jeruzalém hlavním městem Izraele a východní Jeruzalém hlavním městem Palestiny. Ale máte pravdu v tom, že prezident Miloš Zeman toto prosazuje už téměř dva roky. Vláda zatím nic takového neřekla, ale pokud vím, teď vláda odsouhlasila to, co jste říkala, že tam bude honorární konzulát a vlastně obchodní středisko. Ale pokud vím, tak vláda zatím neodsouhlasila přesunutí velvyslanectví.

© flickr.com/ Ash Carter Stropnický nechce uspěchat přesun české ambasády do Jeruzaléma České republiky, rozhodně odmítá a připsalo jim plnou odpovědnost za důsledky jejich činu. Snaha o otevření honorárního konzulátu a následně i českého velvyslanectví v Jeruzalémě nenese určité potenciální nebezpečí? Nezvyšuje to pro české občany teroristickou hrozbu? Co si o tom myslíte?

Česká republika společně s dalšími státy Evropské unie zablokovala ten petiční postoj Evropské unie, což mě velice mrzí, protože ten petiční postoj ohledně přesunování velvyslanectví do Jeruzaléma je mnohaletý a dlouhodobý. V minulosti s tím všechny státy včetně České republiky souhlasily. Domnívám se, že tady jde především o významný vliv pana prezidenta, je to škoda. Uvidíme, jestli nová vláda bude s touto politikou souhlasit. Osobně si nemyslím, že to povede ke zvýšení teroristické hrozby. Ale každopádně to společně s kroky prezidenta Trumpa povede k větší nestabilitě v regionu, ke zvýšení napětí a ke zhoršení možností dohody na mírovém řešení. Jsou to kroky, které považuji za špatné. Je škoda, že Česká republika měla vždy dobrý vztah jak s Izraelem, tak s Palestinou, ale teď se spíše stává podporovatelkou jedné strany, ale doufám, že to tak nebude stále.

Pane Kavane, co v diplomatickém jazyce znamenají slova Palestinců o plné odpovědnosti za důsledky českých (maďarských, rumunských) činů? Co to znamená?

To se musíte zeptat jich. V praxi to zatím vedlo k tomu, že Palestina stáhla svého velvyslance z Prahy. Což je škoda, velvyslanectví Palestiny je v Praze již od 80. let. Já jsem s nimi občas spolupracoval, považoval jsem jejich přítomnost v ČR za prospěšnou. Snad to odvolání nebude věčné, ale jenom dočasné. Naprosto chápu, že to bylo výmluvné gesto palestinské samosprávy o nesouhlasu s postojem České republiky. Doufám, že to česká vláda vezme na vědomí. Zatím se česká vláda rozhodla na to stažení velvyslance nijak nereagovat, ale to nemůže dělat věčně. V této chvíli však ještě nemáme ani parlamentem odsouhlasenou vládu, takže nějaké závažné otázky se v této chvíli asi řešit nebudou. Ale jen to jen otázka času, myslím, že do léta.

© AFP 2018 / Ahmad Gharabli Palestina odvolala velvyslance z České republiky

Já doufám, že ne. Já to tak osobně nevnímám. Přece jenom je Česká republika relativně malý stát i svým vlivem. Takže to tak nevnímám, ale vnímám to jako zvýšení odpovědnosti České republiky za zvyšování napětí v tom regionu, což je i proti té politice, kterou jsem kdysi prosazoval já. Je to proti koncepci zahraniční politiky, která byla vládou a parlamentem schválená v roce 1999, kterou jsem navrhl. Takže mě to samozřejmě velice mrzí, ale osobně doufám, že to nepovede k nějakým teroristickým činům. Ale politickou odpovědnost za to Česká republika nese, to je pochopitelné.

Česká televize uvádí názor Karla Schwarzenberga, který řekl: „Ambasádu bych do Jeruzaléma nestěhoval, nezvýší se tak bezpečnost jediného Izraelce." Kdyby to záleželo na vás, stěhoval byste ambasádu?

V žádném případě. Opakuji to už mnoho let, nevidím důvod, abych změnil názor. S panem bývalým ministrem zahraničí v tomhle smyslu plně souhlasím, to není o bezpečnosti. To jsou gesta lidí, kteří se chtějí zavděčit panu prezidentu Trumpovi. Já bych o tom neuvažoval ani na vteřinu. Udělal bych tam ambasády do západního Jeruzaléma pro Izrael a do východního Jeruzaléma pro Palestinu až ve chvíli, kdy tam budou vedle sebe dva nezávislé státy. Do té doby ne. Tady naprosto souhlasím s politikou Bruselu, v této chvíli není žádný důvod, naopak je to chyba!

