Express: Česká republika varuje Brusel, aby se držel stranou

Evropská unie by se měla držet stranou politiky zemí střední a východní Evropy, prohlásil český premiér v demisi Andrej Babiš v rozhlasovém pořadu rakouské stanice ORF. Na rozhovor upozornil britský list Express.

Andrej Babiš ve svém sobotním rozhovoru pro rozhlasovou stanici potvrdil pozici, kterou sdílejí ostatní země Visegrádské skupiny, ohledně pravomocí EU nebo přijímání uprchlíků.

Podle něj by Evropská komise neměla ovlivňovat politiku jednotlivých členských zemí, jež by měly být nezávislejší. Babiš rovněž zkritizoval myšlenku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o větší integraci členských zemí a vyjádřil se i proti konceptu dvourychlostní Evropy.

„Mně se koncept dvourychlostní Evropy, která a priori rozděluje Evropu do dvou kategorií, vůbec nelíbí. Pokud máme přijmout koncept vícerychlostní Evropy, tak pouze tehdy, pokud to nerozdělí Evropu na malé kluby s tím, že všechny členské státy budou mít možnost se zapojit, a pokud to nenaruší společný trh," upozornil premiér v demisi.

Podle něj myšlenka, že státy v eurozóně by se měly integrovat více, je chybná. „My nejsme v eurozóně a myslíme si, že eurozóna potřebuje reformu. V této chvíli ani nemůže být důvod říkat, že ti, kteří jsou v eurozóně, mají lepší rychlost, protože nemají," řekl. Upozornil, že ve srovnání s některými členy eurozóny Česká republika má malou nezaměstnanost a velký hospodářský růst.

Nevyhnul se ani tématu migrační krize. Zdůraznil, že Česká republika stejně jako ostatní země V4 nadále odmítá migrační kvóty. „To, že někdo chce rozhodovat o tom, kdo bude u nás pracovat a žít, je absolutně nepřijatelné. Evropa v migraci zaspala," řekl Babiš.

Upozornil ale, že není proti Evropské unii. „Nejsem skeptický, EU je superprojekt," řekl a připomněl, že EU dokázala zachovat mír více než 70 let. Vyzdvihl také volný pohyb osob a zboží.

Kromě toho se dotkl i problému sestavení vlády. Podle něj by věc byla jednodušší, pokud by existoval systém jako ve Francii nebo USA, kde vítěz voleb samostatně sestavuje vládu.

Jak upozorňuje Express, tyto komentáře přišly na pozadí Babišovy snahy získat podporu komunistů při sestavení vlády a vzniku nové populistické koalice Ligy a Hnutí pěti hvězd v Itálii, která hrozí destabilizací EU.

Ve svém koaličním prohlášení strany chtějí změnit různé evropské smlouvy včetně Paktu stability a růstu, který omezuje vládní rozpočet třemi procenty HDP. Strany rovněž chtějí, aby Evropská centrální banka odepsala italský dluh v hodnotě 250 miliard eur.