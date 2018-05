Mach: Napsání do rodného listu dítěte dva muže je proti pravdě a proti objektivní realitě

Homosexuální páry mohou uzavírat registrované partnerství v České republice od roku 2006, ale jejich svazek nemá status plnohodnotného manželství a nemohou adoptovat děti.

Na počátku května se však veřejnost dozvěděla, že v Česku Nejvyšší soud vyhověl žádosti dvojici homosexuálů, aby byli zapsáni v rodném listě jejich dítěte jako právoplatní rodiče. Tento příběh pobouřil veřejnost a způsobil řadu reakcí mezi mnoha veřejnými činiteli. Jurečka se vyjádřil proti tomuto příběhu. Připomněl, že člověk z přírody pochází od muže a ženy.

„Příroda a stvořitel od svého počátku dala do vínku, že za novým životem stojí matka a otec, vždy jde o spojení vajíčka a spermie a jejich nositelé jsou biologičtí rodiče," napsal na své stránce na Facebooku.

Podpořil ho také zakladatel strany Svobodných Petr Mach. Na svém profilu na Facebooku zdůraznil absurdnost tohoto příběhu a poznamenal, že neustále rostoucí práva této menšiny již překračují rozumné hranice.

„Nemusím být lidovec, abych viděl, že napsat do rodného listu dítěte jako rodiče dva muže je proti pravdě a proti objektivní realitě. Neustálé rozšiřování práv a nároků se dostalo za hranici rozumu. Za mě k „právům homosexuálů" tolik: 1) Státu ani nikomu jinému nemá být nic do toho, co dělají dva dospělí lidé ve své ložnici. 2) Rodiče jsou vždy jen dva: otec, tedy muž, a matka, tedy žena. Toto popírat je bláznovství."

V komentáři k této zprávě byly vyjádřeny různé názory mezi čtenáři politika. Někteří mluvili ve prospěch práv homosexuálních párů na adopci dětí.

Někdo se více zajímal o stavu adoptovaného dítěte v tomto případě.

