Budou v bytu tygři? Dědictví pro brněnskou zoo

Poslední vůli Brňanky vzali radní Brna na vědomí. Jako zřizovatel zoo jí udělili souhlas, aby majetek po zemřelé převzala.

„Je to zajímavost a nebývá to zvykem. My to kvitujeme. Je to ocenění snahy zoo v komunikaci s veřejností. Zoo má své příznivce a sponzory a máme i jednoho z dárců, který věnoval byt," uvedl Vokřál.

Byt se zatím k zoo nedostal. „Ještě jsme bytovou jednotku neviděli, ale měla by být kompletně vybavená. Nyní bude náš právník jednat s notářem o převzetí," uvedl ředitel zoo Martin Hovorka.

Byt bude zoo využívat jak služební pro hosty nebo studenty na praxi.

„Těším se, že k nám budou jezdit odborníci ze zahraničí, se kterými budeme spolupracovat na vědeckých programech a kterým zároveň budeme moct nabídnout plnohodnotné ubytování," dodává Hovorka.