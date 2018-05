Tři znuděné báby na výletě. Češi o němém protestu proti Babišovi

V úterý se na Staroměstském náměstí v Praze konal protest proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Stovky lidí šly se zalepenými ústy a s transparenty třeba „Neomezená moc? (sorry jako) To chceš moc!”, „Vyšetříte se sám?”, „Andreji, bude ti ještě líp?“.

Protestní akce se konala beze slov. Přelepená ústa znamenala neochotu premiéra v demisi k dialogu. Tato akce neunikla pozornosti ani na sociálních sítích. I když jsou protesty dnes dost populární a jsou jedním z hlavních projevů svobody slova a demokracie, mnozí uživatelé však tuto demonstraci odsoudili.

Většina uživatelů Facebooku vyjádřila svůj negativní postoj vůči protestujícím a celé akci.

Eva Adamová Kašpaři: Ti kdyby si aspoň jednou za týden nezademonstrovali (jedno proti komu a čemu), tak nebudou spát. Navíc si jistě připadají jako hrdinové a svou směšnost nevnímají.

Stejný názor má i Jan Hochmajer.

„Debilita českého národa dospěla bohužel k tomu že už si občané formou protestu zalepuji ksichty? Defakto o tohle Babišovi hlavně jde, aby viděl lidi, co ze sebe formou protestu dělají pro novodobou mládež totální šašky, ale fakt vážně jo, netřeba dalšího komentu."

Někteří uživatelé se tomu vysmáli. Třeba Radek Hladil, kterého rozzuřil zalepený křížek.

„Zde se nesmí kritizovat? Proto ta zalepená ústa? Možná si ten zalepený křížek mohli dát trochu výše. Třeba na čelo. To by o těchto „demonstrantech" lépe vypovídalo."



Bohuslav Hrdlička předvedl fakta a neviděl v protestech logiku.

„Všichni proti Babišovi protestují!!!Ale výsledky voleb jsou vždy v jeho prospěch a hlavně v PRAZE."

<br>

Lukáš Navrátil také neviděl důležitost této akce.

„3 znuděné báby na fotce na výletu v Praze. Jen doufám, že vědí, že mají přes hubu nějakou pásku… asi proti smradu?"

<br>

Jiní uživatelé Facebooku si myslí, že se lidé stali nástrojem v boji o moc a manipulují jimi.

Stanislav Heligman: chudáci mládí zmanipulování — Kalousek už zase nařizuje, co mají dělat.

<br>

Robert Straka se připojuje k tomuto názoru.

„Děti zas řídí ze školy. Matiku to neumí, tak se radši angažují ke Kalouskovi."



Zdeněk Frumolt obrátil pozornost na to, kdo stojí za podobnými akcemi a vyvodil důsledky.

„Mě by jen zajímalo, kdo tyhle stávky pořád vymýšlí a propaguje, aby někdo vůbec přišel a konečně, kdo to financuje. To jsou pořád nějaké stávky o ničem. Chtěl bych se jednou dozvědět od stávkujících, koho by chtěli ve vládě a na Hradě, když jim současné obsazení tolik vadí."

Jsou i tací, kterým to nevadilo, nebo ti, kdo podpořil tuto protestní akci.

Jan Riegel: Mně se to líbí, ať si protestují tímto způsobem, aspoň to neotravuje a neruší jiné, kteří mají jiný názor nebo, je to nezajímá.



Marek Spáčil: Když to někoho baví, tak proč ne?

Antonín Stehno se domnívá, že podobné akce zaměří pozornost společnosti na současné problémy.

„Takže lidé už nemají právo demonstrovat? Jako jo, není to tak efektní jako házení vajíček na prezidenta, ale to nejde riskovat, protože teď už by se zřítil při větším závanu vzduchu. Co je důležité, tím že si děláte srandu z demonstrantů, dokazujete, že nevidíte, jak strašně rychle se zhoršuje situace v naší zemi a máme tu učebnicové ukázky nástupu diktatury."