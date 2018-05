Zeman uznal, že jeho citace údajného článku „Hitler je gentleman“ byla chybou

Zeman považuje Peroutku za velkého novináře, který však podlehl nacistické ideologii.

„To je dokázáno právě jeho články jak z druhé republiky, tak z protektorátu," řekl Zeman na středečním Žofínském fóru.

„Udělal jsem chybu, když jsem zpaměti citoval článek, který se teď nemůže najít. Mimochodem ten článek byl docela nevinný. Hitler je gentleman, a proto dodrží to, co slíbil. Ve skutečnosti, jak známo, nic nedodržel, ale to se tehdy, v době publikace tohoto článku, nevědělo," uvedl Zeman. Prezident také dodal, že by se tento problém neobjevil, kdyby citoval jiné Peroutkovy články, například „Dynamický život" nebo „Češi, Němci a Židé". Podle Zemana prý článek „Dynamický život" oslavuje Adolfa Hitlera.