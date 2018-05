Odpověď Věře Jourové od… českého „pytle s pískem“

Perspektivu České republiky jako zátěže na evropské lodi, kdy ČR může skončit i mimo palubu, v rozhovoru se Sputnikem zhodnotil bývalý poradce prezidenta Václava Klause, spisovatel a publicista, zakladatel časopisu Reflex a dnes šéfredaktor portálu Protiproud Petr Hájek.

Hájek: Já jsem včera večer v televizi poslouchal rozhovor s paní Jourovou, která má být naší zástupkyní v Bruselu. Za charakteristické pokládám, že si nemohla vybavit jedno obyčejné české slovo a redaktor jí s tím musel pomáhat. Paní Jourová už se stala součástí establishmentu bruselského a na naší zemi, na svou vlast, kouká jako na něco cizorodého. Je to úplně typické. Ti, kteří zmizí v Bruselu, se odrodí. Ten samotný její výrok o tom, jak se Brusel bude jako pytlů s pískem zbavovat některých zemí, bych samozřejmě přivítal. Nebylo by nic pro nás lepšího. Evokuje to obrat odlétajícího balónu kamsi do neznáma. Nebyl bych proti tomu, aby Evropská unie, respektive Brusel, odletěly kamsi do neznáma. Ale obávám se, že jsou to vlastně jen takové řeči, které mají vést k tomu, aby se uskupení V4 rozdělovalo. Je to klasická forma „rozděl a panuj" všech impérií, která potřebují své kolonie udržet pohromadě. Čili to nepokládám za nic podstatného ani nového. Paní Jourová je prostě odrozenec a bojuje ve skutečnosti proti své vlastní zemi.

© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Jourová: EU se může v budoucnu zbavovat některých zemí „jako pytlů s pískem“ A kdo může za nesouhlas mezi zeměmi východní Evropy a oficiálním Bruselem? Mohl byste uvést konkrétní příklady nesouhlasu?

Je to především to, co nám teď velmi hrozí. A to je přijímání onoho Dublinu IV, který má otevřít české hranice migrantské invazi (pozn. redakce — Dublin IV zavede tzv. kolektivní přidělovací mechanismus, který žadateli o azyl, který nemá v EU příbuzné, nabízí 4 státy, které přijaly nejméně uprchlíků), se kterou si neví rady Německo, Francie a další země, které tak bláznivě tyto převážně muslimské imigranty přijímaly. Je toho samozřejmě mnohem více, ale tato migrantská záležitost je dnes opravdu klíčová a myslím si, že i tam směřují všechny ty rady, abychom se přidali k bruselským elitám.

A co se stane s českou suverenitou, pokud Česká republika poslechne paní Jourovou a bude s ní souhlasit?

S naší suverenitou už se moc stát nemůže, protože žádnou nemáme. My jsme ji z větší části předali Bruselu a Brusel podle toho jedná. Brusel rovná se Německo, takže jsme ji vlastně v uvozovkách dobrovolně předali, protože to rozhodně nebylo něco, s čím bychom souhlasili ve chvíli, kdy jsme vstupovali do Evropské unie. To nastavení bylo úplně jiné. Čili v uvozovkách dobrovolně jsme předali již většinu své suverenity Německu. A tohle může být jen další krok k tomu, abychom ztratili i ty nepatrné zbytky suverenity, které ještě máme. Je to samozřejmě hrozná představa. Myslím, že je bohužel docela pravděpodobné, že k tomu dojde, ale nic není navždy.

Souhlasíte, že ten výraz o pytlích s pískem je hrozný? Jak vůbec může eurokomisařka takové věci říkat? Já tomu nerozumím.

Já tomu na rozdíl od vás rozumím. Kdybyste za to dostávala ty obrovské peníze a věděla, že až do konce života budete brát astronomický důchod za to, že jste tam pár takových výroků proti vlastní zemi řekla, možná, že byste také zaváhala. Paní Jourová je prostě dneska čistý výplodek té bruselské elity a pracuje pro ni, nikoliv pro Českou republiku.

To je škoda…

