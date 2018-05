Nejlepší komentáře čtenářů Sputniku tento týden

Ke zprávě o tom, že USA slíbily udělat všechno možné, aby byl zastaven Severní proud 2, je nejpřesnější komentář od Jany Bradové: No joooo, ono je fakt lepší vozit ropu a plyn v "kyblících" z USSA, než si to načepovat z potrubí na dvorku.

Zpráva o tom, že premiér v demisi Andrej Babiš prohlásil, že Evropská unie by se měla držet stranou politiky zemí střední a východní Evropy a neměla by ovlivňovat politiku jednotlivých členských zemí, vyvolala dost žhavou reakci. Nejpřesvědčivějším byl Jiří Podsedník

„Vždycky, když se někde objeví věta typu "Česká republika chce..", tak si říkám, co to je sakra za blbost?! Jaká Česká republika? Já nic takového nechci. Mělo by se říkat Česká vláda a ne Česká republika. A vlastně ani to ne. Mělo by se říct konkrétně který lump z české vlády.. Abychom věděli, koho v příštích volbách pověsit za koule do průvanu."

Téma konfrontace Ruska a USA je jedním z nejdiskutovanějších. Zpráva o bývalém vrchním veliteli NATO, který řekl, že ani jeden generál by nechtěl bojovat s Ruskem, byla také jednou z nejkomentovanějších.

Josef Chwistek byl lakonický, ale nejtrefnějším:

„Správně by to mělo znít: ani jeden generál nechce prohrát s Ruskem".