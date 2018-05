Konvoj USA přes Česko projede potichu

A co na to odpůrci konvoje, připravují se na setkání s americkými vojáky?

„Bohužel, budu se nacházet v západní Evropě, nyní pracuji jako řidič kamionů a nebudu mít možnost se svojí přítomností zúčastnit protestních akcí, mě to strašně trápí," řekl pro Sputnik skandálně známý po celé zemi podpraporčík v záloze, veterán mise v Kosovu a Kuvajtu Martin Zapletal, který se před dvěma lety pokusil zastavit kolonu Američanům při výjezdu z kasáren ve Vyškově tím, že si stáhl kalhoty.

Zapletal: Se mnou z očí do očí, ale i elektronicky, komunikuje spousty lidí. Dokonce jsem měl obrovské odezvy ze zahraniční, i ze západních zemí, ze Spojených států. Ozývali se mi vojáci, kteří dříve sloužili i v armádě USA, Velké Británie, Francie, Itálie. Ozývali se mi lidé ze střední a východní Evropy, včetně Ruska, Srbska, Polska. Ozývali se mi lidé i z Asie. Vyjadřovali mi obrovskou podporu. Já bych byl hrozně rád, aby čeští občané jen nekecali na Facebooku, aby jen v hospodě nevedli plané řeči u piva a abych jim byl třeba já inspirací. Bylo by lepší, kdyby sami něco udělali. Prozatím jsme ve stavu, kdy je potřeba se vyjadřovat a protestovat mírovou, nenásilnou formou. Ano, rozumím, ti američtí vojáci za to nemůžou. Oni jsou to úplně stejní vojáci, jako ruští vojáci či australští vojáci nebo čínští vojáci. To, že vykonávají rozkazy, to já chápu, nicméně politika Spojených států se nemění, je už několik let trvalá a ohrožuje bezpečnost nejenom Evropy, Ruska a celého světa, ale ohrožuje bezpečnost i mojí země. I samotný přesun vojáků je velice nebezpečný. To myslím z hlediska psychologie. Dle mého názoru nám má ukázat to, abychom si zvykali na přesuny vojsk. Abychom viděli ty přátelské americké vojáky, kteří se svojí přítomností zde snaží budovat onu demokracii, tu americkou demokracii, její následky ale můžeme vidět během posledních několika desetiletí na celém světě. NATO je jednoznačně pouze nástrojem pro prosazování politiky Spojených států amerických. Já nemohu souhlasit s tím, aby naši zástupci akceptovali americkou politiku a pomáhali prosazování zájmů USA. Já se budu nadále snažit vyvíjet svoji činnost, byť v omezené míře, jelikož mám málo času a jsem i bez finančních prostředků. Všechno něco stojí.

Mnoho lidí v Evropě se bude vašim slovům divit, jsou přesvědčeni, že podpora Kremlu je velmi lukrativní…



Ano, o nás tvrdí, že jsme agenti Kremlu, že jsme proruští agenti, že nás platí Moskva, že nás platí Putin. Prosím vás, mě nedošel ani rubl, ani euro, ani dolar — ani od Putina , ani od kohokoli jiného! My všichni, kdo jakýmkoli způsobem jsou proti politice USA a dá se říci i proti politice Evropské unie, s níž mnoho lidí v ČR nesouhlasí, jsme automaticky označováni za fašisty, za rasisty, za xenofoby, my jsme dehonestováni, jsme pod drobnohledem policie ČR, jsme monitorováni, hlídáni, máme odposlouchávané telefony. Takhle my aktivisté, kteří se stavíme proti válce, jsme automaticky označováni jako nepřátelé státu. Já se s tím nemůžu srovnat. Já jsem řekl, já tady nechci ruského vojáka, čínského vojáka, amerického vojáka. My jsme Češi, máme být suverénní stát a máme spolupracovat se všemi zeměmi.

Ale Česká republika je součástí NATO a jednoduše se nemůžete nezúčastnit vojenských cvičení nebo bránit průchodu konvojů, spojenci se tak neřídí.

Jedna věc je, že bohužel jsme součástí Severoatlantické aliance. Chápu, že máme nějaké závazky. Pochopil bych, kdybychom dali svolení a vzdušným prostorem prolétávala americká letadla. Pochopil bych, kdyby Američané převáželi na cvičení techniku vlakem, jako to bylo dříve běžné, s tím, že veškeré zbraňové systémy jsou schované, maskované. Nyní to probíhá tak, že Američané jednoznačně demonstrují svoji sílu, aby o nich občané věděli, aby viděli zbraňové systémy, aby si na to lidé zvykali. Naše média většinově tvrdí, že Američany tady vítají tisíce a tisíce lidí, tak já vám mohu říci, že to není pravda. Stejně tak nejsou tisíce a tisíce lidí, kteří by stáli s odporem proti tomuto konvoji, jelikož spousta lidí tady má svoji práci, nemají čas, pro mnoho lidí jsou to blbosti a říkají, že Američané jim za to nestojí, aby se na to šli podívat a pohrozit jim prstem. Stejně tak je nutné říci, že se lidé bojí. Já se s lidmi setkávám i na demonstracích, i ve městech. Lidé se strašně bojí někam jít, aby se nedostali do takzvaného hledáčku bezpečnostních složek státu.

Nemůžete nesouhlasit s tím, že se také tisíce lidí těší každoročně návštěvě Dnů NATO, obdivují vojenské vybavení…



Media momentálně manipulují s názory obyvatel, prezentují to tak, že jsou to zastánci politiky NATO a Spojených států. Mohu vám říci, že například moje sestra se svým manželem nesouhlasí s NATO, jsou proti NATO, jsou proti politice USA všeobecně, ale vezmou svoje děti a jedou se podívat na letiště Ostrava Mošnov na letadla a tanky na Dny NATO. Podobné reakce mám od spousty lidí — oni řeknou, ano, já nesouhlasím se Spojenými státy, já nesouhlasím s NATO, ale jedu se tam podívat. Lidé mají vždy zájem o vojenskou techniku.

Pane Zapletale, jak myslíte, z jakého důvodu tentokrát nebudou během průjezdu konvoje uspořádány manifestace přátelství českého obyvatelstva s americkými vojáky?

Já jsem přesvědčen, že po množství odporu různého, který byl projeven proti Spojeným státům či jejich armádě na našem území, si z toho Američané vzali nějaké ponaučení a nechtějí riskovat nějakou nepříjemnou akci, jako jsem například způsobil já před dvěma lety ve Vyškově.

