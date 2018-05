Český chemický expert o vyšetřování otravy Skripala: Divadlo pro veřejnost

Podle chemického experta Ladislava Středy má vyšetřovaní otravy Skripala spoustu protikladů. „Když jsem sledoval, jak po pěti nedělích od útoku chtějí britské úřady odmořovat na místě v Salisbury látku, která je podle Mirzajanova (pozn. bývalý ruský chemik, který se podílel na výrobě novičkou) velmi nestálá, nabyl jsem dojmu, že tohle už je jen divadlo pro veřejnost — všechno to odstraňování laviček, vytrhávání dlažby atd.," uvedl expert v rozhovoru pro Právo.

© Foto : Official Facebook account of Ministry of Defence of the Czech Republic Holý nesmysl! České média kritizují odvolání ředitele VVÚ kvůli novičoku

Expert říká, že řada odborníků o použití jedu A-234 proti Skripalovým pochybuje, protože vzorec této látky nebyl zveřejněn a podléhá utajení. „Odborníci ale upozorňují, že kdyby byl tento vysoce účinný jed nasazen, museli by být Skripalovi otráveni smrtelně. Nesedí ani způsob vyšetřování a neustále měněné britské zprávy o způsobu nasazení jedu — jednou v autě, pak v kosmetice, v pohance, na klice od dveří… Je mi nepochopitelné, že zkoumání místa otravy probíhalo tak dlouho," dodal.

Odborníka také překvapuje, že na rozdíl od kauzy ruského bývalého agenta Litviněnka nebyly fotografie Skripalových publikovány okamžitě po otravě. Tvrdí, že i jedno jediné foto by mohlo potvrdit otravu. „A-234 jako nervově paralytická látka totiž působí na oči: zornice se po otravě zúží tak, že jsou malé jako špendlíky. Britská strana ale o podobném symptomu nikdy ani nemluvila," říká.

Středa zpochybňuje tvrzení, že oba otrávení přežili jen díky zvlášť vlhkému anglickému počasí, jež prý účinek novičoku oslabilo, protože je absurdní, aby někdo vyvíjel bojovou chemickou látku, která by se rychle rozkládala jen působením vzdušné vlhkosti. Takové slabiny nemají ani poměrně staré látky jaké jsou sarin a VX. „Kdybychom přijali takto předestřený scénář, že pachatel chce někoho otrávit jedem aplikovaným na kliku dveří, pak rozhodně nepoužije něco, co by se v krátké době rozložilo," uzavírá.

© AP Photo / PA/Andrew Matthews Německo disponuje vzorcem novičoku již čtvrť století, tvrdí média

Podle experta údaje OPCW o tom, že byl použit toxický chemicky vysoce čistý materiál, dokazují, že to nebyl novičok A-234. Pokud by byla gelovitou substancí, kterou Britové údajně u Skripala na klice dveří našli, čistá látka A-234, neušli by od těch dveří ani 50 metrů a okamžitě by na místě zemřeli.

Na závěr Ladislav Středa zmínil, že prohlášení českých politiků, že v ČR probíhala pouze mikrosyntéza A-230, nikoli jeho výroba neodpovídá skutečnosti. Úmluva o zákazu chemických zbraní nedefinuje pojem „mikrosyntéza", jsou tam jen tři pojmy: výroba, zpracování a spotřeba. Vždy je to výroba.