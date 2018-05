Společnost je nemocná. Básník Sýs k státnímu vyznamenání

Známý básník a předseda Unie českých spisovatelů Karel Sýs byl Poslaneckou sněmovnou nominován na státní vyznamenání. A strhla se mela. V exkluzivním rozhovoru pro Sputnik pan Sýs sdělil, co si o celé situaci myslí.

Je to u nás taková tradice: jakmile se na veřejnost dostane seznam kandidátů na státní vyznamenání, je z toho patálie. Novináři šťourají, politici se omlouvají, a nebo se čertí, že na jejich příbuzné zase nedostalo.

Letos tomu není jinak. Nominace a skandál. Nerozlučně spolu. Poslanci v pátek schválili 28 osobností, které by v říjnu měly dostat od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání. Byl mezi nimi i básník, spisovatel a levicový novinář Karel Sýs. Hlasovali pro něho poslanci z KSČM, SPD, ANO, ČSSD a Pirátů.

Právě Sýsova nominace vyvolala kritiku. Vadí básníkova minulost a názory, které se veřejně nenosí. Někteří představitelé liberální opozice volají po revokaci hlasování. Pražský hrad zatím mlčí.

Sputnik se zeptal pana Sýse, jak celou situaci vnímá.

Poslanecká sněmovna vás nominovala na státní vyznamenání. Co na to říkáte?

Samozřejmě mě to těší. Ať už to dopadne jak chce, beru to jako ocenění celé naší básnické generace.

Co pro vás tato nominace znamená?

Jsem už dost starý na to, abych skákal radostí do stropu. Spíš to opravdu beru jako ocenění básníků, kteří byli a pořád ještě jsou bráni jako osoby druhého nebo třetího řádu.

Překvapily vás vášně, které se po rozhodnutí Sněmovny objevily? V médiích se propírají vaše postoje, poslanci Pirátů se za své hlasování kají…

Je to pohled pro bohy! Na povrch se vyvalila — a samozřejmě ne poprvé — celá špína naší nemocné společnosti.

Proč se v Česku státní vyznamenání politizují? Každý rok nějaká osoba nominovaná na státní vyznamenání vyvolává politickou krizi. Čím to?

Jak říkám, česká společnost je zachvácena šílenstvím. Náznaky tu byly skoro vždycky, ale tohle už je patologické.