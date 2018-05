Češi hádají, jaká bude reakce na sblížení Putina s Macronem

Na svém Facebooku poslanec Sněmovny, člen KSČM Zdeněk Ondráček zveřejnil odkaz na materiál Parlamentních listů o schůzce Putina i Macrona. Zeptal se uživatelů sociálních sítí, co si o tom myslí a jaká bude reakce veřejnosti na tuto událost. Češi se aktivně pustili do přemýšlení. Sputnik našel nejzajímavější komentáře.

Největší popularitě se těší názor, že Macrona v EU obviní ze zrady a prohlásí, že nyní ohrožuje těmito kroky evropskou pozici. Našli se i tací, kteří skepticky okomentovali zprávu a podtrhli, že žádná reakce nenastane.

Stanislav Koudy Pecold: „Tak a co na to TOP a jiné naše rádoby pravicové sra.ky, neměly by navrhnout nějaké mimořádné slyšení v Evropském parlamentu, že Macron je hrozba a ohrožení pro prozápadní myšlení."

Hubert Gruber: „Reakce bude taková, že vlastně žádná nebude. Protože podobné zprávy se u nás prostě nepublikují a nikdo z pravdoláskařů na ně nikdy nebere zřetel."

Jirka Klas: „S Rusy musíme obchodovat, je to velmi dobrý obchodní partner a záruka míru pro další generace."

Zahradnik Zdenek: „Oni nepřiznají, že došlo ke schůzce s Putinem, natož že si tykají."

Někteří se zamysleli, co by bylo, kdyby do Moskvy jel český prezident Miloš Zeman . Podle většiny uživatelů by tato návštěva vyvolala více kritiky než Putinova schůzka s Merkelovou a Macronem.

Jana Bílá: „Kdyby tam jel Zeman, tak z toho udělají národní tragédii, Kalousek a spol. svolají mimořádnou parlamentní schůzi, budou demonstrovat po celé republice a volat na poplach z ohrožení Ruskem."

Bedřich Routner: „Když tam jede Merkel nebo Macron, je všechno v pořádku a demokratické. Když tam jede Zeman, je to rusofil a nedemokrat. To je dílo TOPinek a zakomplexovaných rádobynovinářů."

Lenka Miliánová: „Mě jen udivuje, že Merklová a Macron jeli za Putinem a nikdo neřve, že jsou proruští, ale vydal se tam náš prezident a už je agent Kremlu. Havloidi mít radost určitě nebudou."

Hana Andresová: „Myslím, že si počkají, až za Putinem pojede náš prezident Zeman, a potom to začne…"

Co si o tom myslíte vy? Jak zareaguje evropská a česká společnost na setkání evropských politiků s ruským prezidentem, nebo žádná reakce následovat nebude a nic se nezmění?