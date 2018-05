K padesátinám Pražského jara: jak to skutečně bylo

„Mezi některými socialistickými zeměmi vznikly problémy s důvěrou a komunikací," říká.

Tehdejší ministr průmyslu Kuby Ernesto Che Guevara odeslal Machada do Československa, aby se tam učil strojírenství. Machado se tak stal svědkem toho momentu, kdy tanky Sovětského svazu a dalších členů Varšavské smlouvy vstoupily do Prahy, aby zadusily začínající povstání. Kubánský politolog a filozof žil v Československu do roku 1961 a do dnešního dne si pamatuje, co se odehrál 20. srpen roku 1968.

„V ten moment, kdy ruské, polské a bulharské tanky vjely do Prahy, jsem si sedal na loď se skupinou studentů. Kubánský velvyslanec nám řekl, co se děje, a já jsem uviděl tanky na ulici. Stal jsem se svědkem událostí s Janem Palachem, československým studentem. Bylo očividné, že obyvatelé Prahy přijali vstup tanků do města špatně," vysvětlil.

© Fotolia / Siempreverde22 Škandalózna vražda študentky na Slovensku: príklad zlyhania mainstreamových médií

Podle slov Machada se tvrdá odpověď SSSR stala výsledkem nedostatečného chápání prostředí socialistických zemí ve vztahu k tomu, co dělat s byrokracií, demokratizací společnosti a omezením plánované ekonomiky.

„Pokusy jít po jiné cestě zrodily nedůvěru v jiných socialistických zemích a přání vnutit si své vidění (světa — red.) vyvolalo třenice," prohlásil.

Machado je ve svých závěrech opatrný, protože ví, že „vidět minulost očima současnosti umožňuje falšovat historii". Proto dává každou epizodu do kontextu. „Socialismus představoval neznámou cestu, existovaly chyby ze strany sovětského vedení, byly problémy s komunikací. Fakt, že Češi a Slováci hledali svoji variantu socialismu, vytvářel nedůvěru," řekl.

„Pražské jaro se do jisté míry stalo spouštěcím mechanismem pro jiné chápání toho, co je to socialistický tábor. (…) Nehledě na to, z pohledu socialismu jako termínu tato událost oddálila o několik kroků jeho rozvoj," prohlásil.

Kubánský expert také připomněl setkání Ernesta Che Guevary s Čechoslováky dlouho před historickými protesty v Praze. „Che zcela souhlasil s Moskvou. Očekával od ní více rozhodných revolučních činností. Nehledě na to v období mezi lety 1968-1975 v SSSR již existoval klidnější pohled na události ve světě," řekl.

Darío Machado je vedoucí katedry Žurnalistických výzkumů a zástupce vedoucího katedry Komunikace a Společnosti Mezinárodního institutu žurnalistiky José Martí.