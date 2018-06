Migrační šílenství: Překvapivé výsledky průzkumu na české univerzitě

Autorem průzkumu je student Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jan Koros. Průzkum prováděl loni několik měsíců, kdy sbíral odpovědi od stovky respondentů ze všech kateder.

Dotazník zahrnoval třináct otázek, mezi nimiž nechyběli i takové: Překážejí vám vnější znaky migrantů, například barva kůže? Sputnik si s Janem Korosem promluvil o výsledcích průzkumu.

Na otázku, jestli pro něho nebylo překvapením takové vysoké procento studentů odmítajících migraci, Jan odpověděl, že hodnotí výsledky realisticky. „Dopadlo to, tak jak to dopadlo a musíme respektovat všechny názory. Vysoké procento mě osobně nepřekvapilo, protože když se kouknete, co se děje po celé Evropě, tak je strach z terorismu a z migrantů přirozený stejně jako ten výsledek. V Libereckém kraji problém s ilegální migrací závažný není jako skoro po celé České republice, ale ten problém je závažnější v zahraničí, například ve Velké Británii, Belgii nebo Francii, a když se kouknete, co se tam děje, tak si myslím, že ty výsledky jsou přirozené," říká.

Z výsledku průzkumu také vyplývá, že muži a ženy se na migraci dívají odlišně. Studenti odmítají migraci v 76 procentech, zatímco studentky jsou proti přijímání migrantů ve 48 procentech.

Podle autora průzkumu názorový rozdíl mezi mužským a ženským pohlavím spočívá v tom, že ženy se dokáží více vcítit do jiných lidí, jsou empatičtější a jejich pocit pomoci ostatním je tím pádem vyšší než u mužů. „Muži jsou spíše radikálnější, jak potvrzuje tento dotazník," dodává.

Zajímavé je, že lidé ve věku 22 let a mladší odmítli jednoznačně přijímání migrantů v 15 procentech a spíše proti jim byla polovina. Lidé starší 23 let byli jednoznačně proti v 21 procentech, spíše proti ve 41 procentech. Naopak rozdíly v této otázce mezi studenty z měst a vesnic byly jen malé.

Kromě toho z průzkumu plyne, že s věkem se postoj vůči migrantům mění.

„S věkem je to velmi složité. Kategorie byly rozděleny na 22 let a méně a 23 let a více a starší kategorie se k migraci do ČR vyjádřila pozitivněji, ale ten rozdíl tam nebyl tak obrovský, takže bych v této otázce nehledal nic zvláštního, protože ten rozdíl nebyl příliš velký. Ale je možné, že mladší lidé jsou radikálnější než starší," říká Jan.

Podle studenta by podobný průzkum na jiných českých univerzitách

dopadl podobně jako u studentů z Libereckého kraje. Výsledky by měli stejné studenti z UJEPU, Ostravské, Zlínské, Jihočeské.

„Naopak studenti z UK by podle mého názoru migraci ohodnotili naprosto rozdílně než studenti z těchto univerzit. Pražané se přeci jen velmi odlišují v názorech od ostatních regionů v republice a jejich názory by byly spíše pro migraci, ale to je jen můj názor," uzavřel.

