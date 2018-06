Bloomberg: Čeští podnikatelé chtějí zavést euro

Italské politické otřesy, které otestovaly eurozónu, neoslabily zájem českých podnikatelů o vstup do eurozóny, uvádí Bloomberg.

Česká republika nadále odmítá zavádět euro na svém území a odkazuje na finanční krizi a otřesy, které zasáhly evropskou společnou měnu v poslední době. Lídr nadcházející vlády také slibuje, že se bude nadále držet této strategie.

Nicméně podle českého experta a viceprezidenta Konfederace průmyslu Radka Špicara přibližně více než polovina českého exportu (65 %) směřuje do eurozóny, proto společnosti a podniky zavedení eura v Česku podporují. Pro firmy je to výhodnější cesta, než převádění do eura a závislost na změnách kurzu koruny, řekl Špicar.

„Naši členové hromadně přecházejí na euro i pro domácí obchod," řekl Špicar, 41letý bývalý výkonný ředitel společnosti Škoda Auto.

Průzkum České národní banky ukázal, že zhruba pětina všech domácích plateb mezi společnostmi byla v prvním čtvrtletí provedena v eurech, což je dvakrát více než před šesti lety.

Politici, kteří se postavili proti členství, však tvrdí, že čeští občané by neměli sdílet břemeno záchrany národů se špatnými finančními prostředky. Státní centrální bankéři obhajují udržení národní měny jako pojištění proti finančním otřesům a užitečný nástroj k podpoře ekonomiky v případě potřeby.

Česká koruna za poslední dvě desetiletí získala vůči euru 41 procent, ukázala se jako jedna z nejvýkonnějších měn ve světě. Špicar ovšem uvedl, že samotná cena koruny není závažným problémem, dokud je to vázáno na ekonomické sblížení s bohatšími evropskými státy, ovšem období velké proměnlivosti kurzu představuje pro společnosti větší bolest hlavy.

Kromě přímých finančních nákladů se české podniky také obávají, že země by mohla být vyloučena z hlavního proudu Evropské unie, neboť francouzský prezident Emmanuel Macron se snaží navázat těsnější vztahy v rámci evropského bloku.

„Obáváme se, že eurozóna by se mohla stát těžištěm v EU, které by se více integrovalo a rozhodovalo o budoucnosti," řekl Špicar. „Musíme být součástí diskuse, nikoli jejím předmětem. Nesmíme se vyloučit z rozhodnutí o návrhu EU, protože na ní závisíme více než téměř jakákoli jiná země."