Komentář lékaře o studiu Českých sexuologů: Porno je křehkou kastrací mužské populace

Podle lékařů Fakultní nemocnice Brno se zvyšuje počet pacientů trpících erektilní dysfunkcí. Muži jsou sexuálně funkční při masturbaci u pornografie prostřednictvím internetu, ale s reálnou partnerkou se již potýkají se zásadními problémy, a to nedostatkem erotické touhy, neschopností erekce a dosáhnutí orgasmu.

„Na Sexuologickém oddělení FN Brno zaznamenáváme také stále častější případy mladých mužů, kteří nejsou schopní mít v důsledku sledování pornografie normální sexuální život, ani navázat vztah. Jde například o mladého muže, který je stále panic, protože očekával, že se dívka bude chovat jako pornoherečka," upřesňuje primářka Petra Sejbalová v rozhovoru pro Českou televizi.

Sputnik pohovořil o vlivu pornografie na mužskou sexualitu s předsedou ruského Profesního sdružení lékařů sexuologů sexuologem Evgenijem Kulgavčukem

Podle lékaře pornografie ovlivňuje sexuální chování a postoje mužů. „U některých sledovaní porna vytváří sexuální komplexy (od trvání pohlavního styku až po velikost pohlavních orgánů a orgasmu žen). V jiných případech přispívá ke zhoršování skutečného sexuálního života, protože pornografie s masturbací snadno potlačí jejich sexuální hlad ve formátu rychlého občerstvení a muži se stanou méně aktivní vůči ženám. Stále častěji si mladé páry stěžují současně na nedostatek sexuálního života a závislost na pornografii. <…> Je zřejmé, že od sledování porna nikdo neumírá, nicméně se stává problémem, když je ho příliš mnoho. Dá se to srovnat s alkoholem. Někteří lidé si jen občas dávají a někteří propadají alkoholu," říká.

Na otázku, jestli se dá spojit klesající míra porodnosti v Evropě s kulturou konzumace na Západě včetne porna, sexuolog odpověděl: „Částečně ano. Pornografie zneužívá instinkty. Ve virtuálním světě muži mají k dispozici jakékoliv možnosti, typy a scénáře. Konstantní spotřeba, přepínání přispívá k obtížím soustředit se na jedno. To se stává druhem sexuální ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Ale přemíra nabídky časem udává devalvaci. Proto ponoření do světa porna může být částečně nazýváno křehkou kastrací mužské populace."

Kulgavčuk také varoval před negativním vlivem pornografie na mladé lidi, protože vyvíjí hypertrofované představy o sexu a prozradil, jaké opatření by měla podniknout vláda, aby zastavila tento proces.

„V období utváření postojů a myšlenek o sexuálních vztazích mladí lidé získávají přes pornografii „poznání" a upevňují u sebe parafilní tendence Pavlovova mechanismu podmíněných reflexů. Dojmy mladých lidí budou živější než u dospělého, který už má své vlastní zkušenosti. Proto by byla užitečná jakákoli opatření, která by omezovala mladé lidi a zejména děti od pornografie a alkoholu. Může se jednat například o zónování internetu podle věku, stejně jako nyní označujeme filmy kategoriemi 6+ nebo 18+. Z technického hlediska je to pravděpodobně náročné, nicméně snížení rizika konzumace pornografického obsahu může již pozitivně zlepšit sexuální zdraví lidí," uzavřel.

