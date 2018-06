To už není paradox, to je idiocie: český politik o zapojení minorit do jízdy na kole

Před nedávnem se 20 poslanců hnutí ANO připojilo k návrhu zmírnit protikuřácký zákon, jejích návrh podpořili i další členové hnutí. Proti jejich návrhu se však postavil bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a tak se poslanci hnutí ANO rozhodli popřít sami sebe a hlasovali pro zamítnutí projektu. Patrik Nacher, spoluautor návrhu a kandidát na pražského primátora se hlasování raději vůbec nezúčastnil.

Členové hnutí už asi nevěří pohádce o státu jako (o jejich) firmě, ale moc dobře vědí, jak se musí chovat, aby nepřišel skandál, říká Udženija

Kolík stojí urážení?

Jinou paradoxní věcí se pro političku jeví situace s divadelní hrou chorvatského divadelního režiséra Oilvera Frljiće Naše násilí, vaše násilí. Hra, která vznikla částečně za peníze daňových poplatníků a částečně za podpory německého fondu, je postavená na kritice evropské civilizace a západního náboženství a v současné době cestuje po celé Evropě. Daly by se pod tuto situací představit nějaké muslimské země?

© Sputnik / Vadim Žernov Chorvatský režisér: Co se děje v Brně není překvapení, fašizace v Evropě je v trendu

„Všichni tušíme, jak by to divadelní představení dopadlo." shrnuje politička.

Bílý rasizmus na kolech.

Podle britského deníku The Independent, Londýnský komisař pro chůzi a cyklistiku oznámil, že kolo v Londýně používá příliš mnoho bílých mužů a že je potřeba do jízdy na kole zapojit také ženy a etnické minority a to pomocí speciálních grantů. „ Je to nejen absurdní, ale hlavně rasistické právě k té většině bílých mužů, která už na kole jezdí." Poznamenává politička.