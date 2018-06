Českému politikovi se vysmáli za to, že vyjádřil úctu pomníku Rudé armádě (FOTO)

Pomník neznámý vandal polil růžovou barvou. Ovčáček zveřejnil foto na Facebooku a na Twitteru s naštvaným podpisem: „Nějaký dobytek zneuctil pomník osvoboditelů naší vlasti před Pražským hradem. Emanuel Moravec se radostně směje v pekle."

​Pak zveřejnil fotografie, na kterých je vidět, jak se tiskový mluvčí Miloše Zemana snaží vyčistit pomník hadrem: „Před Pražským hradem. Považoval jsem za svoji občanskou povinnost pomoci při čištění zneuctěného pomníku osvoboditelů naší vlasti!"

​Uživatelé sociálních sítí se rozdělili do dvou skupin. Jedna podporovala Ovčáčka a kritizovala vandala.

Lada Zejda: Nemůžu je nazvat ani dobytkem. To bych ta nebohá zvířata urazil.

Martin Šup: Ubožáci. Co kdyby zažili to, co ti vojáci?

Anna Anita Zibnerová: Autor si určitě připadal jako bojovník za svobodu. A přitom je to fašistický dutohlav. Klidně podporovat Hitlera, jen aby to bylo proti Rusku…děs běs.

Petr Březina: Nějaký primitiv, který nemá čím pochopit, že z něj mohl být taky kyanidový popel, kdyby tady hrdinové ze Sovětu v roce 1945 nepřijeli.

Sebastian Hercík: Díky Rudé armádě jsme si mohli žít v klidu a byli jsme osvobozeni od nacistického teroru!!

Ale druhá, ta větší, krutě nadávala politikovi a kritizovala ho za údajnou podporu komunismu a vyjádření ústy sovětským vojákům.

Kuba Zahálka: Hm, nalakovat pomníček okupační armádě na růžovo je ještě celkem roztomilé…

Mirek Hubička:‏ Osvoboditelé, kteří k nám přivezli ruský fašismus.

Ragnar Rastignac: Nepleť si slovo okupant a osvoboditel!

Tomáš Netolický‏: Já bych rád co nejdříve šel po vás uklízet ten chlívek na Hrad!

Jan flajshanz‏: To mají za 68 a to je to nejmenší co někdo udělal.