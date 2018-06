„I kdyby spolupracoval, byla jiná doba“. Babiš bude žalovat Slovensko ve Štrasburku

Český premiér Andrej Babiš v nejbližších dnes zažaluje Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva za to, že v československých archivech na Slovensku je veden jako informátor StB, řekl ve středu žurnalistům.

„Do 15. června podám žalobu na Slovenskou republiku u Evropského soudu pro lidská práva," prohlásil Babiš. To, že byl agentem StB označil za lež.

Bratislavský soud na začátku roku nevyhověl žalobě českého premiéra ve věci, že se o něm v materiálech StB hovoří jako o informátorovi.

Ve slovenských dokumentech se o něm hovoří jako o „Burešovi".

Babiš dříve řekl, že je až do smrti připraven dokazovat, že s StB nespolupracoval.

K situaci se již začali vyjadřovat i uživatelé sociálních sítí. Někteří vyjadřovali nesouhlas s krokem českého premiéra.

„Ono to bohužel k smíchu moc není. On si umí umlčet i takovýhle instituce a bude se pak po vyhraným verdiktu bít v prsa a všude hlásat, já jsem vám to říkal troubové… bohužel," napsal v komentáři pod článkem na Facebooku Michal Pícha.

„A co makat Andreji, vždyť Ty jsi jediný kdo v této republice něco dělá, tedy nejvíce pod sebe a své soukmenovce," myslí si uživatel Jiří Krátký.

Jiní uživatelé vůči staronovému českému premiérovi mají více pochopení.

„I kdyby s STB spolupracoval, tak co. Byla jiná doba," napsal uživatel Roman Kejchal.

Co si o kroku českého premiéra myslíte vy? Napište nám do naší diskuze.