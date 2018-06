Hampl: „pražská kavárna“ se snaží represí zastavit mou knihu

Krajská vědecká knihovna v Liberci zrušila besedu o knize sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb. Ředitelka knihovny zrušení akce odůvodnila tím, že obsah knihy se neslučuje s názory, které zastává instituce.

© Fotolia / Oneinchpunch Právník: Na Západě stačí dát do souvislosti migraci a terorismus a máte cenzory na krku

Toto docela divné zdůvodnění nemohlo nezpůsobit reakce na sociálních sítích. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se na svém Twitteru ironický ptá : „Co bude příště? Budou se vyřazovat knihy, které se ‚neslučují s názory, které zastává knihovna‘?"

Autor knihy, která způsobila takový poplach a rozvířila debatu o svobodě slova, poskytl Sputniku komentář, ve kterém vypověděl o nátlaku, se kterým se setkává kvůli své činnosti a o tom, co si vůbec myslí o rozhodnutí ředitelky liberecké knihovny.

Podle ředitelky knihovny Vaše kniha prosazuje výrazně xenofobní a nenávistné postoje. Souhlasíte s tím?

Na tu knihu bylo napsáno několik recenzí, a to vesměs váženými osobnostmi veřejného života. Žádný z recenzentů v ní nenašel nic nenávistného ani xenofobního. Ostatně, i to, že předmluvu napsal profesor sociologie Jan Keller, jinak europoslanec za ČSSD, to také o něčem svědčí.

Paní ředitelka knihu vůbec neotevřela, nemá nejmenší představu, o čem pojednává. To je zřejmé z jejího vyjádření.

Setkal jste se dřív s takovými případy omezování kvůli Vaší činnosti?

Ano, s pokusy zabránit mi ve veřejném vystupování se setkávám poměrně často. Když pominu osobní vyhrůžku a pomalování mého automobilu, stává se už téměř standardem, že když někde pořádám setkání, profesionální aktivisté telefonují vedoucímu restaurace, vyhrožují mu a snaží se ho přesvědčit, aby pronájem zrušil. Fakticky tak kopírují praktiky oddílů SA z 30. let. Zatím se neodvažují přímého fyzického násilí jako Antifa v sousedním Německu a zůstávají u vyhrůžek. Ale jak dlouho to bude trvat? Významné také je, že tyto fašistické praktiky jsou tolerovány a občas dokonce podporovány médii a některými politiky.

Osobně si myslím, že něco podobného se stalo i v Liberci. Paní ředitelka se nejspíš stala terčem vyhrůžek nebo jí bylo „doporučeno", aby pronájem zrušila.

Nicméně zdůrazňuji, že se nebojím a propagaci knihy neomezím. Jsem dospělý muž a nenechám se zastrašovat bandou politicky-korektních europuberťáků, ať jsou sebeagresivnější.

Souhlasíte s tím, že rozhodnutí liberecké knihovny o zrušení besedy o Vaší knize potlačuje svobodu slova?

Samozřejmě, že to rozhodnutí potlačuje svobodu slova. Pokud je v té knize něco špatného nebo nepravdivého, nechť je to odhaleno ve veřejné diskuzi. Jsem k ní připraven. Struktura knihy je dokonce úmyslně tak zvolena, aby to kritici knihy měli hodně snadné, pokud v ní najdou chybnou tezi. Jenže „pražská kavárna" nenašla v knize žádné slabé místo a není schopna zformulovat protiargumenty. Snaží se ji tedy zastavit represí.

Mám dokonce za to, že paní ředitelka jednala v rozporu se zákonem. Žádný český zákon nepřipouští, že by státem financované knihovny měly mít vlastní postoje a že by je měly prosazovat. Paní ředitelka docela obyčejně zneužívá peníze daňových poplatníků k prosazování určité politické agendy.

Sputnik požádal ředitelku knihovny Blanku Konvalinkovou o komentář, ale ta se odmítla k případu vyjadřovat.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce