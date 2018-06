Vyvadil: Žádné lakování na růžovo o realitě RF. 4. světová válka by se už vedla kameny

© Sputnik / Iliya Pitalev „Rusko se nikdy nepodřídí“: švýcarský odborník o vzájemných vztazích Moskvy a Západu

Známý politik, rozhodčí rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky, bývalý poslanec a senátor Jiří Vyvadil, který sledoval více než čtyři hodiny trvajícící Putinovy odpovědi na otázky občanů RF, řekl Sputniku, že podle jeho názoru se historická chvíle zrušení sankcí velmi rychle blíží.

Vyvadil: Když jsem přemýšlel, co scénáristé Přímé linky Vladimira Vladimiroviče Putina asi chtěli sdělit národu i světu, byl jsem zpočátku zklamán, protože témata zahraniční politiky tvořila maximálně 20-30 % a pokud byla nastolována, tak v podstatě velmi uvážlivě a poklidně. Naprosté těžiště a někdy až pro českého diváka syrově téměř monotónně bylo věnováno vážným sociálním problémům a dávalo slovo četným občanům, kteří u svého prezidenta hledali útočiště. Asi po hodině jsem dospěl k názoru, že to není náhoda a že tento pohled byl zřejmě záměrný. Dramatický nárůst cen pohonných hmot, zavírání venkovských nemocnic, problémy s výplatami, nedostatky v dopravě, vysoké ceny letenek, vysoké ceny zboží na Krymu, vylidňování Dálného východu, problémy nezajištění zdravotnické péče. A do toho úvodem přesvědčení Vladimira Putina, že se Rusko musí dostat mezi 5 nejvýkonnějších zemí světa. Reportéři nevynechali téměř ani zapadlou oblast a absolutně nic nelakovali na růžovo. I v situaci, když to vypadalo, že přijde oslavný příspěvek, vystoupil na konci geniální stavby Krymského mostu mladý řidič, zjevně překvapený, že promluví do televize k Vladimiru Putinovi, a i když most nepochybně pochválil, obratem se rozjel, že je třeba věnovat se problémům dopravní infrastruktury v celé šíři a v celém Rusku, a postěžoval si na již zmíněné vyšší ceny na Krymu než v Krasnodarsku. Vladimir Putin ani v jednom případě nešolíchal problémy, akceptoval je a vyzýval k jejich řešení. Bylo to poctivé, upřímné a ukazovalo to i možná důvod, proč si zaslouží tak neskutečnou míru podpory. Jsem za to povděčen. Nikdo nemůže tvrdit, že je v Rusku manipulace s fakty, jak jsme zvyklí u našich západních vládnoucích politiků, podle kterých je všechno nej, nej, nej, pokud vládnou.

Co na vás zapůsobilo nejvíce z odpovědí Putina na dotazy ruských občanů, co vyvolalo největší dojem?

Působilo to tak, že Putin jakoby naznačoval, že světové napětí, směřující k vojenské konfrontaci, postupně klesá a že nazrává čas s maximální intenzitou věnovat se zemi. Jiný, pevný a sebevědomý tón, avšak nadále i klidný věnoval vojensko-bezpečnostním otázkám, které nepochybně jsou pro Rusko klíčové. A téma odstartoval vtipně. Upozornil na to, že sankce nic neřeší, upozornil na to, že již na Mnichovské konferenci v roce 2008 varoval, aby americká jurisdikce nezasahovala v rozporu s mezinárodním právem do záležitostí cizích států, ale že ještě nedávno západním státům, přirozeně s výjimkou USA, tato skutečnost nevadila. A teď se jeho varování naplnilo a USA chtějí a asi i budou sankcionovat i své západní spojence za to, že hodlají obchodovat s Iránem. Tak dlouho se západní Evropa domnívala, že se nemůže ocitnout v situaci ostatních zemí včetně Ruska, až se nyní ocitla v naprosto stejné nezáviděníhodné situaci. A znovu zdůraznil, že nazrál čas sednout si společný stůl a začít rozumně jednat. Když padla otázka, zda nevyhlásit sankce vůči Lotyšsku, které v rozporu s lidskými právy pokládá Rusy na svém území za neobčany, smířlivě volal, že je třeba se posadit ke společnému stolu. Sice několikrát zdůraznil chybu USA o vypovězení smlouvy o omezení raketových zbraní, ale zopakoval vynikající výsledky ruského vojensko-průmyslového komplexu při budování nových zbraní, které Západ nemá, a Rusko je plně schopno svou bezpečnost zajistit. Když padla řeč na Sýrii, zdůraznil, že úsilím Ruska je dnes osvobozeno 90 % území Sýrie a že Rusko ani nechce přímo budovat vojenské základny trvalého typu, ale jen v takové míře, aby zajišťovaly nezbytné potřeby ruských geopolitických i ekonomických zájmů v oblasti. Vojenské nasazení v Sýrii pokládal za unikátní operaci, protože způsobem, který se nedá získat v rámci obvyklých vojenských cvičení, vojáci i vojensko-přůmysloví odborníci získali vynikající zkušenosti, které jsou prostě jinak neocenitelné a zároveň přispěly ke stabilizaci Sýrie, ale i regiónu.

Bylo řečeno něco zásadně důležitého o vztazích se Západem?

Když posuzoval mezinárodní situaci, pochvaloval si nárůst zájmu západních představitelů, se kterými se nyní stále častěji setkává, například s Angelou Merkelovou, Emmanuelem Macronem či Sebastianem Kurzem a dalšími. I když Británie na příkladu údajné otravy dvojitého agenta Skripala a jeho dcery vyvolala celosvětovou hysterii s cílem poškodit světové mistrovství ve fotbale, na které je Rusko dokonale připraveno, situace se zklidňuje a Putin stále věří, že proběhne v pořádku. Mimochodem se pousmál a konstatoval, že kdyby otec a dcera Skripalovi byli otráveni bojovou otravnou látkou, během vteřin či minut by nebyli mezi živými. Když už jsme se zastavili u tématu Skripalových, s tím souvisel dotaz na rozvířenou kauzu ruských oligarchů v Británii, zda se Rusko nemá postavit za ruské oligarchy, jako je například Abramovič, majitel Chelsey, který nedávno ztratil vízum k návratu do Velké Británie, klidně konstatoval, že již dávno nabídl ruským oligarchům, aby se vrátili do Ruska i se svým majetkem, protože jim v cizině hrozí nebezpečí. A je to jejich problém, že tak nečiní. Protože Vladimiru Putinovi zjevně mír v srdci lapidárně odpověděl všem válečným štváčům, že svět potřebuje rovnováhu a ne válku a zacitoval Einsteina, který jednou pronesl, že ve 4. světové válce by se už bojovalo jen klacky a kameny. A možná perlička nikoliv nezajímavá. Tyká si s Macronem, Merkelovou, Abem, ale Miloši Zemanovi vyká, protože je starší než on. Abych byl upřímný, vykání znamená také úctu a to je pro mne jako Čecha od představitele jedné supervelmoci, který má můj největší respekt, velmi sympatické…

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce