Výkřik novinářů v okurkové sezóně. Porodník promluvil o revolučním výzkumu českých lékařů

Není to tak dávno, kdy se objevila zpráva o revolučním výzkumu českých lékařů, ve které se psalo o tom, že čeští lékaři z pražské Všeobecné fakultní nemocnice udělali přelomový výzkum o vlivu imunity na předčasný porod a celé těhotenství.

Šlo o výzkum, podle kterého život dítěte a také celé těhotenství ovlivňuje imunita matky. Čeští doktoři jako první na světě umí poznat, jestli žena porodí své dítě předčasně.

Sputnik se obrátil na zkušeného specialistu v této oblasti, porodníka Michala Kouckého, vedoucího oddělení pro rizikové těhotenství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, aby podrobněji okomentoval tento revoluční výzkum.

„On zase tak revoluční není, asi tušíte, že to novináři „nafoukli", ale je pravda, že jsme udělali kus práce a prokázali jako jedni z prvních, že předčasný porod je nastaven už kdysi v úvodu těhotenství a výsledek těhotenství mimo jiné souvisí s tím, jak se vyrovnává v počátku těhotenství vyvíjející se plod s bakteriemi v děloze a díky „chybné imunitě" to právě nemusí dopadnout dobře. Je to reflexe na náš poslední výzkum," říká Michal Koucký.

Doktor Koucký také na otázky o prodloužení těhotenství uvedl, že tato informace je nevyužitelná v běžné klinické praxi.

„Jedná se o kamínek do mozaiky, který by mohl pomoci složit ucelený obraz pozadí předčasného porodu," zdůraznil Michal Koucký.

Nedávnou zprávu v českých médiích o tom, že doktoři dokázali zachránit život dítěte o hmotnosti asi 400 gramů, porodník charakterizoval jako výkřik novinářů v okurkové sezóně.

„Dolní hranice záchrany života je dílem individuálního přístupu a hodně záleží na každém originálním těhotenství a je to výslednice etické a medicínské diskuse. Takto malé děti mají zatím jen několikaprocentní šanci dočkat se normálního vývoje jako donošené děti," podotkl porodník.