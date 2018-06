Syruček: Komu Brusel uškodí, když Rusku zavře dveře do G7?

„Já si myslím, že Rusko patří do G7, protože šestinu světa vyloučit z takové světové struktury je úplný nesmysl," řekl v rozhovoru pro Sputnik novinář, spisovatel, veterán české žurnalistiky, bývalý poradce v orgánech Evropské unie Milan Syruček.

Jestli existují určité problémy, musí se o nich diskutovat, ale neřešit to tím, že zavedeme, jako to bylo ještě před válkou, bílá místa na mapě. Rusko v každém případě patří mezi světové velmoci a musí tomu odpovídat i jeho místo v mezinárodních světových organizacích.

K čemu by mohla vést další izolace Ruska od Evropy a světa?

Ke stupňování vzájemné nevraživosti, nechci říci přímo konfrontace. To snad ne, ale ani v období studené války nepřestal dialog. Proč by se tedy v dialogu nemohlo pokračovat dnes, proč řešit mezinárodní problémy nějakou vzájemnou izolací, vždyť je to úplný paradox. To je nesmysl, to nikam nevede. Maximálně k dalšímu vyostřování napětí, protože podle jednoho vojenského německého stratéga mohou hovořit zbraně.

Proč podle vás chce Trump Rusko zpět do G7?

Myslím si, že je to především zásadní požadavek, protože se cítí rovnocenným partnerem. Za druhé proto, že je to jedna z platforem, kde lze vést dialog, kde lze řešit i nevyřešené problémy. Já nepopírám, že existují určité názorové rozpory, existují jiná nedorozumění, ale je třeba využít každou platformu, kde lze tyto problémy řešit. Takže tyto dva důvody. Prestižní jako rovnocenný partner a za druhé, aby nepřestal dialog.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov na prohlášení Trumpa uvedl, že Rusko se soustředí na jiné formáty schůzek, než je G7. Vy si myslíte, že samotné Rusko potřebuje zpět do G7? Jaký z toho může mít prospěch, když se nebudeme dívat pouze na prestiž?

V politice je těžké vážit otázku prospěchu. To je jistá nehmatatelná veličina, nedá se vyjádřit ani penězi, ani kilogramy nebo měřítky. My jsme tady zvyklí měřit určité hodnoty. Samozřejmě, že Rusko jako kterýkoliv jiný stát, který se účastní G7, tam může a nemusí být. Ale to bychom se dostali do velmi absurdní diskuze o tom, zda jsou pak vůbec užitečné určité mezinárodní organizace. Při nejmenším jako platformy pro to, aby se tam mohly volně předávat názory. Vždyť OSN sama nemá žádnou rozhodovací pravomoc, respektive nemá orgány, které by vynutily plnění jejích rozhodnutí. Ani přesto nikoho nenapadne z této organizace vystoupit, protože to má svůj smysl. Vždycky má smysl jednat. A G7, i když v porovnání s jinými organizacemi není tak světoborná, přeci jen hraje určitou roli. Kdyby nehrála určitou roli, tak by státníci nevěnovali těch pár dnů tomu, aby se sešli.

